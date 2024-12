Alicia Costa Pinheiro war mit Freund schon auf Weltreise

Alicia Costa Pinheiro hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Seit rund drei Monaten ist sie mit dem Musiker Loracio, der mit bürgerlichem Namen Leon heißt, glücklich. In dieser Zeit waren sie gemeinsam schon viel unterwegs, wie die Reality-TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview verrät: "Wir waren ja tatsächlich auf Weltreise zusammen in Miami und in Mexiko." Zu diesem Zeitpunkt waren sie zwar offiziell noch kein Paar, doch sie merkten schnell, dass zwischen ihnen mehr ist: "Da war dann schon klar für beide, wir mussten das gar nicht so wirklich aussprechen, sondern es war so: 'So wie wir gerade zueinander sind und wie es gerade ist: Wir sind zusammen und fertig.'"

In dieser Zeit kristallisierte sich heraus, dass Alicia und Leon füreinander bestimmt sind. "Wir waren knapp drei oder fast vier Wochen unterwegs, 24 Stunden am Tag zusammen. Da haben wir auch gesagt, wenn wir das ohne Streit bestanden haben, uns nicht ein einziges Mal in die Haare bekommen haben, dann soll das schon was heißen", erzählt Alicia im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Also ich glaube, dann weiß man schon viel über den anderen, und so konnten wir uns sehr intensiv kennenlernen. Das war die perfekte Probe."

Dass Alicia nach ihrer Teilnahme an Love Island VIP wieder in festen Händen ist, erzählte sie exklusiv im Interview mit Promiflash. "Ich bin jetzt tatsächlich offiziell vergeben und jetzt darf ich es auch endlich hier raushauen, was natürlich eine wahnsinnige Erleichterung ist, weil dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat", schwärmte die Influencerin überglücklich.

Alicia Costa Pinheiros neuer Freund Loracio

Alicia Costa Pinheiro im Januar 2024

