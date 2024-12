Neues Standbein: Micaela Schäfer muss Schulden abstottern

Micaela Schäfer (41) hat sich entschlossen, in die Welt der Immobilien einzutauchen. Zusammen mit ihrem Ex-Partner Felix Steiner (40) hat das Model laut RTL die Agentur "Ex und Neu Immobilien" gegründet. Der Wechsel von Micaela in die Immobilienbranche hat einen ernsthaften Hintergrund: Sie muss sich mit erheblichen Kreditschulden auseinandersetzen, die sich auf 1,5 Millionen Euro belaufen. Diese entstanden durch die Finanzierung ihrer fünf Immobilien. Im Interview offenbarte die DJane, dass sie ständig über ihre finanzielle Zukunft nachdenkt und aufgrund der hohen Schuldenlast unruhig schläft. "Das bezahlt sich auch nicht im Schlaf ab", erläuterte sie ehrlich.

Trotz ihrer Trennung nach fast drei Jahren Beziehung und einer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars im Jahr 2018 sind Micaela und Felix Freunde geblieben. An ihrer Seite ist jetzt Felix' neue Partnerin Franziska, und die drei arbeiten zusammen harmonisch an ihrem neuen Geschäft. "Jetzt weiß ich wieder, warum ich Micaela toll fand", erklärte Felix und lobte ihre Nähe zueinander. Die neue berufliche Partnerschaft mit ihrem Ex könnte ihr helfen, ihre Finanzen wieder in den Griff zu bekommen.

Mit dem neuen Unternehmen hofft die Reality-Queen, die seit Kurzem nicht mehr mit Adriano zusammen ist, ihre finanzielle Situation zu verbessern. Ob das ungewöhnliche Geschäftsmodell von "Ex und Neu Immobilien" erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten, aber die drei sind optimistisch und bereit, neue Wege zu gehen.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Oktober 2023

Nicole Kubelka / Future Image Adriano Hess und Micaela Schäfer

