Prinz William gönnte sich eine Auszeit ohne Kate in Spanien

Laut Daily Mail hat Prinz William (42) am vergangenen Wochenende ein Jagdwochenende ohne seine Frau Kate (42) in Spanien verbracht. Der ältere Bruder von Prinz Harry (40) weilte auf Einladung von Hugh Grosvenor (33), dem Herzog von Westminster, auf La Garganta, einem beeindruckenden Anwesen von 37.000 Hektar in Kastilien-La Mancha. Hugh, Patenonkel von Prinz George (11), besitzt das Anwesen, das als größtes privates Jagdgebiet Europas gilt und für seine Wildschweine, Hirsche und Rebhühner bekannt ist.

Das exklusive Jagdrevier La Garganta bietet anspruchsvollen Gästen wie Prinz William ideale Bedingungen für ausgedehnte Jagdausflüge. Bereits 2014 hatte William gemeinsam mit seinem Bruder Prinz Harry das Anwesen besucht und war von der natürlichen Schönheit und der Fülle an Wild begeistert. Im vergangenen Jahr fungierte William als Trauzeuge bei Hughs Hochzeit mit Olivia Henson in der Chester Cathedral. Weder der Kensington-Palast noch ein Sprecher des Herzogs wollten sich zu dem aktuellen Besuch äußern.

Die Freundschaft zwischen Prinz William, der nicht alle Leidenschaften seiner Frau teilt, und Hugh Grosvenor reicht weit zurück. Hugh, der im Alter von nur 25 Jahren den Titel seines Vaters erbte, zählt zu den reichsten Männern Großbritanniens und ist für seinen zurückhaltenden Lebensstil bekannt. Das Jagdwochenende bot William und Hugh die Gelegenheit, abseits des öffentlichen Interesses Zeit miteinander zu verbringen und ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Natur und die Jagd nachzugehen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

Getty Images Prinz William, britischer Thronfolger

