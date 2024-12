Prinz William teilt Prinzessin Kates neue Leidenschaft nicht

Prinzessin Kate (42) hat im Podcast "The Good, The Bad and The Rugby" enthüllt, dass sie ein eher ungewöhnliches Hobby entwickelt habe: das Eisbaden. Dieses extreme Vergnügen, das ihre Leidenschaft für Sport und körperliche Aktivitäten unterstreicht, hat Prinz William (42), ihren Ehemann, dazu veranlasst, die Stirn zu runzeln. "Je kälter, desto besser", schwärmt die dreifache Mutter, während William ihre Begeisterung für das Eintauchen bei Dunkelheit und Regen skeptisch betrachtet. Bekannt für ihre sportliche Fitness, gibt Kate zu, dass sie das Eisbaden oft dann praktiziere, wenn andere längst die Behaglichkeit ihres Zuhauses genießen würden.

In dem Gespräch erzählte Kate von ihren Kindheitserinnerungen, die durch körperliche Aktivitäten geprägt seien. Als Tochter sportbegeisterter Eltern habe sie sich früh an einen aktiven Lebensstil gewöhnt und durch sie die Freude am Teamsport entdeckt. Kate liebe es, ihren Körper zu benutzen, sei es beim Wandern im Lake District, Schwimmen oder Klettern. Parallel zu ihrem neuen Hobby hat die Herzogin das Bad im kalten Wasser für die positiven gesundheitlichen Vorteile in höchsten Tönen gelobt. Denn es gelte als stressreduzierend und solle das Immunsystem stärken. Wenn es nach Prinz William geht, treibe es seine Frau mit ihrem neuen Hobby jedoch etwas zu weit: "Es geht so weit, dass William manchmal zu mir sagt, dass ich verrückt sei. Weil es manchmal auch schon dunkel war und geregnet hat."

Nachdem sie in den letzten Monaten mit einer Krebsdiagnose kämpfte, nimmt Kates Fokus auf ihre Gesundheit jetzt eine noch zentralere Rolle in ihrem Alltag ein. Es scheint, als ob das Eisbaden eine Möglichkeit für sie sei, Körper und Geist zu stärken. Prinz William, bekannt für seine Bodenständigkeit und sein Pflichtbewusstsein, kann sich jedoch weniger für diese extreme Freizeitbeschäftigung seiner Frau, die dieses Jahr ein Weihnachtskonzert organisiert, erwärmen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2011

Getty Images Prinz George, Prinz Louis, Prinz William, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

