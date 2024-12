Robbie Williams kämpft mit der Krankheit seiner Eltern

Der Sänger Robbie Williams (50) hat offenbart, dass er mit der schweren Erkrankung seiner Eltern zu kämpfen hat. Seine Mutter Janet wurde mit Demenz diagnostiziert, während sein Vater Pete an Parkinson leidet und das Bett nicht mehr verlassen kann. Wie Mirror berichtete, gestand Robbie: "Die Wahrheit ist, dass ich sehr beschäftigt bin und nicht so mit der Situation umgehe, wie ich sollte. Ich weiß nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll, es ist eine unglaublich komplizierte Sache." Er fügte aber hinzu, dass er es bevorzuge, nicht ins Detail zu gehen, um Missverständnisse und mögliche Fragen zu vermeiden.

Bereits zuvor hatte Robbie über die Krankheit seiner Mutter gesprochen, als er seinen neuen Film "Better Man" vorstellte, in dem er die liebevolle Beziehung zu seiner verstorbenen Großmutter darstellt, die im Film an Demenz leidet. Damals sagte er gegenüber Journalisten: "Meine Mutter hat derzeit Demenz, genau wie meine Oma im Film, und mein Vater hat Parkinson. Also befinde ich mich gerade in einer anderen Phase meines Lebens."

Neben den Herausforderungen durch die Krankheiten seiner Eltern sprach Robbie auch über seine Ehe mit Ayda Field (45), die er als das größte Wagnis seines Lebens bezeichnete. Er gestand, dass er Bedenken hatte, sie zu heiraten, da er befürchtete, sie zu betrügen und dadurch die Hälfte seines Vermögens zu verlieren. "Die größte Wette meines Lebens? Meine Frau zu heiraten, ich konnte meinen Penis nicht in der Hose behalten", scherzte er im Interview mit Vanity Fair Italy. Robbie und Ayda sind seit 2010 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder.

Getty Images Robbie Williams, Juni 2018

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field bei der Premiere zu "Better Man", November 2024

