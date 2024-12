Schon gewusst? Sophia Thomalla versuchte ihr Glück bei GNTM

Sophia Thomalla (35) ist heute aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Doch wer erinnert sich noch an ihre Teilnahme bei der Model-Castingshow Germany's Next Topmodel? Im Jahr 2009, mit gerade einmal 19 Jahren, nahm die Moderatorin an dem Wettbewerbsformat teil und musste direkt in der ersten Runde wieder ihre Koffer packen. Der Grund für ihren Rauswurf war ihre Freundschaft mit Peyman Amin (53), einem damaligen Jurymitglied. Heidi Klum (51) und der Sender sahen ihre Verbindung als potenziellen Interessenkonflikt an, wie Moviepilot berichtet.

Eine Person hat Sophias Ausscheiden besonders gefreut: Mama Simone Thomalla (59). Die Schauspielerin sei ohnehin kein großer Fan von der GNTM-Teilnahme ihrer Tochter gewesen. "Meiner Mutter tue ich damit auch einen Gefallen, sie war nämlich von Anfang an nicht so begeistert, dass ich überhaupt hingegangen bin", verriet Sophia 2009 gegenüber Bunte. Die Unternehmerin hat es aber auch ohne die Model-Show zu großem Erfolg gebracht: Sie ist nicht nur das Gesicht von Are You The One?, sondern stand auch selbst schon mehrfach vor der Kamera, um ihr schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen.

Nicht nur beruflich läuft es für Sophia hervorragend, auch privat dürfte sich die TV-Bekanntheit nicht beschweren können. Mit ihrem Partner Alexander Zverev (27) schwebt die 35-Jährige schon seit drei Jahren auf Wolke sieben. Auch wenn ihr Freund ein Tennisprofi ist, bezeichnet sich Sophia nicht als "klassische Spielerfrau". Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram scherzte sie: "Die Fußballspielerfrauen kommen mit einer Clutch zum Match, Tennisspielerfrauen mit einem Jutebeutel, weil sie so viel Zeug mitschleppen müssen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Thomalla und Sophia Thomalla im November 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2023

Anzeige Anzeige