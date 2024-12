Königin Camillas Lungenentzündung: Freunde weiterhin besorgt

Bei den Royals lief es dieses Jahr gesundheitlich nicht besonders gut. König Charles (76) und Prinzessin Kate (42) gaben Anfang des Jahres ihre Krebsdiagnosen bekannt. Darauf folgten im November dieses Jahres schlechte Nachrichten von Königin Camilla (77): Sie zog sich eine Lungenentzündung zu. "In ihrem Alter eine Lungenentzündung zu bekommen ist keine Kleinigkeit. Sie war erschöpft und verletzlich und muss ebenfalls umsorgt werden", betont jetzt ein Insider gegenüber Daily Beast. Auch ihr enger Bekanntenkreis äußert sich zu Camillas Gesundheitszustand: "Wir sind alle äußerst besorgt, dass dies passiert ist."

Offensichtlich scheint die Königin aber auf dem Weg der Besserung zu sein. Gemeinsam mit der französischen First Lady Brigitte Macron (71) war sie diese Woche laut The Telegraph in London unterwegs. Beide nahmen an der Verleihung des Entente Littéraire Prize in der Residenz des französischen Botschafters teil. Die Freunde sind allerdings weiterhin skeptisch und wünschen der Königin eine gute Genesung: "Camilla muss sich jetzt über Weihnachten ausruhen und erholen."

Laut ihren Bekannten habe der übermäßige Stress ihre Krankheit ausgelöst. Eine Quelle gab Camillas Gefühlslage preis: "Sie hat sich einfach in einen Prinzen verliebt. Sie hat sich den Anforderungen des Amtes gestellt, aber sie findet es anstrengend." Noch im Oktober reisten Camilla und Charles nach Australien, beide kamen von der königlichen Tour in einem schlechteren Gesundheitszustand zurück. "Camilla würde sich nie beschweren, und natürlich wollte sie ihren Mann unterstützen, aber sie hätte niemals in diese Situation gebracht werden dürfen. Und als Folge davon bekam sie die Lungenentzündung", betonte der Insider.

WPA Pool/ Getty Images Europe Königin Camilla und Brigitte Macron bei der "Entente Litteraire" Prize Award Ceremony, London 2024

Getty Images Königin Camilla und König Charles, britische Royals

