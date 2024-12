Stecken Prinz Harry und Herzogin Meghan in einer Ehekrise?

In den vergangenen Monaten traten Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) vermehrt ohne einander auf. In den Medien gab es deshalb immer wieder Gerüchte über eine Trennung. Auch bei einer Gala in Los Angeles spazierte die Schauspielerin ganz allein über den roten Teppich. Während eines Events in New York kommentierte der Rotschopf die Spekulationen zum ersten Mal. "Wir haben uns offenbar schon zehn- bis zwölfmal scheiden lassen. Es ist schwer, da mitzuhalten, deshalb ignoriert man es besser einfach", witzelte Harry laut People. Alle Infos zu den aktuellen Entwicklungen rund um die Eltern von Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) gibt es hier im Promiflash-Video.

