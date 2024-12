Stolze Mama: Paris Hilton verrät das erste Wort ihres Sohnes

Paris Hilton (43) kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Der Reality-TV-Star ist bereits zweifache Mama und könnte nicht glücklicher sein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum ist sie Mutter von Phoenix Barron (1) und London Marilyn Hilton Reum. Die Hotelerbin freut sich über die Meilensteine, die ihre Kleinen erreichen. Kürzlich verriet sie im Interview mit Glamour die ersten Wörter ihres Sohnes Phoenix. Das erste Wort war "Ja", darauf folgte "Mama". Zudem lernte ihr Sohn den Begriff "Sanasa", den Paris gemeinsam mit Nicole Richie (43) in der Show "The Simple Life" erfunden hat.

Paris geht in ihrer Rolle als Mutter richtig auf. Sie schwärmte gegenüber Glamour: "Sie sind einfach so kleine Engel und haben wirklich meine ganze Welt verändert. Durch sie habe ich erkannt, was im Leben wichtig ist." Die DJane ist begeistert davon, wie die Mutterschaft ihr Leben verändert hat. "Es ist Liebe auf einer anderen Ebene, von der ich nicht wusste, dass ich sie empfinden kann. Ich bin jeden Tag so dankbar für sie. Sie sind einfach so wertvoll und intelligent und lustig", erklärte Paris.

Privat läuft es super bei Paris. Auch beruflich wartet das nächste Projekt auf die Mutter. Gemeinsam mit ihrer Freundin Nicole wird sie beim dreiteiligen Special: "Paris & Nicole: The Encore" zu sehen sein, das Mitte Dezember auf Peacock herauskommen wird. Die neue Show erinnert an "The Simple Life" aus dem Jahr 2003. Erneut werden die beiden Freundinnen den Zuschauern ein Update über ihr Leben und ihre Freundschaft geben.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie bei den CFDA Fashion Awards 2024

