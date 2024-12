Das bekommen die "Shopping Queen"-Zuschauer nicht zu sehen

Shopping Queen ist wohl eine der beliebtesten Shows im TV. Das liegt natürlich mitunter auch an Guido Maria Kretschmer (59), der schon seit rund zwölf Jahren durch die Fernsehsendung moderiert. Aber was läuft eigentlich hinter der Kamera ab? Das Newsportal Bild der Frau hat sieben Geheimnisse gelüftet, die die meisten Zuschauer bisher wohl noch nicht kannten. Dass die Kandidatinnen nicht in jedem x-beliebigen Geschäft shoppen dürfen, sollte den meisten Fans bereits bewusst sein. Die Anwärterinnen des Titels "Shopping Queen" müssen vorab eine Liste mit rund 20 Geschäften abgeben, aus der die Redaktion fünf Läden aussucht. Welche Geschäfte es letztendlich werden, erfahren die Teilnehmerinnen erst an ihrem Shopping-Tag.

Wer nun denkt, dass die Shopping-Queens nur wenige Stunden am Tag drehen, liegt falsch. Zwar sind nur vier Stunden für die Einkäufe eingeplant, aber ein Drehtag dauert meist um die zwölf Stunden. Im pinken "Shopping Queen"-Bus sitzt neben der Teilnehmerin und ihrer Begleitung auch ein Kameramann sowie ein Redakteur. Das auffällige Gefährt hat natürlich auch eine Sonderparkerlaubnis und darf sowohl auf dem Bürgersteig stehen als auch in Fußgängerzonen fahren.

Wenn alles gut läuft, schaffen es die Kandidatinnen pünktlich zum Laufsteg, um von ihren Mitstreiterinnen bewertet zu werden. Aber auch hier gibt es zwei Dinge, die der Zuschauer so nicht zu sehen bekommt: Innerhalb der vorgegebenen Zeit müssen nicht nur das Outfit und die Accessoires geshoppt sowie Haare und Make-up hergerichtet werden, sondern auch Schnittbilder werden mehrfach gefilmt. Das bedeutet: Ein Kleidungsstück von der Stange nehmen, wieder zurückhängen und noch einmal von vorne. Selbes Spiel beim Einsteigen in das Shopping-Mobil sowie beim Auf- und Abgehen auf dem Laufsteg. Am Ende werden die Kandidatinnen dann aber belohnt – und zwar mit Guido. Der Designer soll sich sogar immer extra viel Zeit für seine Shopping-Queens nehmen und mit ihnen nach Drehschluss ausgiebig quatschen. Die finalen Looks sieht der 59-Jährige übrigens auch erst am Finaltag und bewertet diese anschließend.

RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, Designer

