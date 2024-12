Demi Moore nimmt das Älterwerden mittlerweile gelassen

Demi Moore (62) hat bei der 34. Verleihung der Gotham Awards in New York City nun offen über das Älterwerden gesprochen. Die Schauspielerin strahlte in einem eleganten, tiefvioletten Korsettkleid von Dior auf dem roten Teppich. Gegenüber People verriet Demi dort, dass sie im Laufe der Jahre gelernt habe, Selbstzweifel abzulegen und sich selbst nicht mehr so hart zu beurteilen. Sie sagte: "Mein Verhältnis zum Älterwerden ist jetzt viel mehr ein freudiges Akzeptieren." Früher sei das anders gewesen: "Rückblickend habe ich mit 20, mit 30 immer etwas gefunden, das nicht gut genug war."

Demi war bei den Awards für ihre herausragende Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film "The Substance" nominiert. In einer Folge des Podcasts "The Hollywood Reporter’s Awards Chatter" erklärte sie, anfänglich Vorbehalte gegenüber dem Film – der das Thema des Älterwerdens behandelt – gehabt zu haben. Sie habe jedoch schnell erkannt, wie emotional fesselnd die Handlung des Films sei. Die Herausforderung des Body-Horror-Genres habe ihr eine spannende Möglichkeit geboten, mit wenig Dialog viel emotionale Tiefe darzustellen.

Die dreifache Mutter, die in den 1980er und 1990er Jahren mit Filmen wie "Ghost – Nachricht von Sam" und "Eine Frage der Ehre" weltberühmt geworden war, hat in der Vergangenheit häufig über Themen wie Perfektion und Schönheitsideale gesprochen. Im Podcast erzählte Demi dazu: "Der Unterschied besteht heute darin, dass ich andere Werkzeuge habe. Ich habe eine andere Art, es zu erfassen und zu verschieben und zu wissen, was real und was nicht real ist und dass der Wert dessen, wer ich wirklich bin, nicht nur in meinem äußeren Selbst liegt."

Demi Moore in Ghost 1990

Demi Moore im Drama "Eine Frage der Ehre" 1991

