Durch Ruhm distanzierte sich Keke Palmer von den Menschen

Keke Palmer (31) hat in einem Interview mit dem Magazin Self offen über die Einsamkeit gesprochen, die mit dem Ruhm einhergehen kann. Die Schauspielerin teilte ihre Erfahrungen darüber, wie isolierend das Leben im Rampenlicht sein kann. "Es ist einsam", sagte Keke, und um mit diesen Gefühlen umzugehen, versuche sie, sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern an andere zu denken, die sich ebenfalls fremd fühlen.

Keke erklärte, dass sie oft darüber nachdenkt, wie viele Menschen sich in der Welt seltsam oder entfremdet fühlen. "Wenn wir den ganzen Glamour und die Besonderheiten des Berühmtseins wegnehmen, fühlt es sich einfach komisch an", so Keke. Sie bedauert, dass der Ruhm sie von den Menschen distanziert, die sie durch ihre Bekanntheit eigentlich erreichen wollte. "Das war wahrscheinlich der schwierigste Teil", gab sie zu. Daher fühle sie sich trotz ihres Erfolgs manchmal isoliert, berichtet Daily Mail.

Keke Palmer wurde bereits als Kind berühmt und war schon mit zwölf Jahren Alleinverdienerin der Familie. Kürzlich veröffentlichte sie ihr Buch "Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative", in dem sie über Selbstverwirklichung und die Bedeutung spricht, das eigene Leben selbst zu gestalten. Auf Instagram zeigte sie sich dankbar für ihre Plattform und die Möglichkeit, persönlich zu wachsen und andere positiv zu beeinflussen. Dabei bedankte sich Keke auch bei Self und der Chefredakteurin Rachel Wilkerson Miller für die Möglichkeit, auf dem Cover zu erscheinen. Sie freute sich darüber, dass ihr Buch ein New-York-Times-Bestseller geworden ist, und ermutigte ihre Fans, ihren eigenen Weg zu finden: "Es geht darum, in jedem Moment zu wählen, wer man sein möchte, und dabei zu bleiben."

Getty Images Keke Palmer, Mai 2023

Getty Images Keke Palmer, 2024

