Eminem tritt nach dem Tod seiner Mutter erstmals wieder auf

Eminem (52), der berühmte Rapper, trat kürzlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf – und das nur wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter Deborah "Debbie" Nelson-Mathers. Das Konzert, das im Rahmen des Motorsport-Rennens "Großer Preis von Abu Dhabi" stattfand, markierte seinen ersten öffentlichen Auftritt seit ihrem Tod am 2. Dezember. The Sun berichtet von einer besonderen Stimmung während seiner Performance, die das Publikum einnahm. Debbie verstarb im Alter von 69 Jahren nach kurzem, aber intensivem Kampf gegen bereits fortgeschrittenen Lungenkrebs. Zwischen dem Rapper und seiner Mutter herrschte jahrelang Funkstille aufgrund von verschiedenen rechtlichen Auseinandersetzungen. In seinen Songtexten, besonders in dem Hit "Cleanin' Out My Closet", hatte Eminem diese schwierige Beziehung thematisiert.

Während des Auftritts verzichtete Eminem darauf, die Songzeile "F**k you Debbie" selbst zu singen, für die sein Hit "Without Me" bekannt ist. Stattdessen überließ er diesen Part den Zuschauern, wie bereits bei einigen Konzerten in der Vergangenheit. Fans waren im Vorfeld unsicher, ob der Künstler diesen Song nach dem Tod seiner Mutter überhaupt performen würde. In den sozialen Medien wurde seine Entscheidung, die explizite Zeile nicht selbst zu singen, sowohl positiv als auch kritisch diskutiert. Er selbst hat sich öffentlich noch nicht zum Ableben seiner Mutter geäußert, sodass unklar bleibt, wie das Verhältnis zwischen den beiden zuletzt war.

Eminem und Debbie hatten 2010, nach ihrer Brustkrebserkrankung, eine Versöhnung angestrebt, und er versprach damals, bestimmte Songs über sie nicht mehr zu performen. Ihr besonderes Verhältnis ließ sich auch im Namen seines Restaurants "Mom's Spaghetti" erkennen, basierend auf einer Zeile aus dem Song "Lose Yourself". Im Jahr 2022 hatte sich Debbie öffentlich an ihren Sohn gewandt, um ihm zu seiner Aufnahme in die "Rock 'n Roll Hall of Fame" zu gratulieren, wie The Sun berichtete. Sie sprach von ihrem Stolz und ihrer Zuneigung für ihn, räumte aber ein, dass ihr gemeinsamer Weg durchaus steinig war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminems Mutter Debbie Nelson-Mathers, 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem, April 2014

Anzeige Anzeige