Nach Lungenkrebsdiagnose: Eminems Mutter Debbie ist tot

Eminem (52) trauert um seine Mutter Debbie Nelson. Erst im September dieses Jahres wurde bekannt, dass bei der 69-Jährigen Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden war. Bereits damals hieß es, es gebe wenig Chance auf Heilung, und sie habe nicht mehr viel Zeit. Wie TMZ berichtet, gibt es nun traurige Nachrichten: Das Familienmitglied des US-amerikanischen Rappers hat den Kampf gegen ihre Krankheit verloren und ist vergangene Nacht in St. Joseph, Missouri, verstorben.

Die Beziehung zwischen Eminem und seiner Mutter war über die Jahre hinweg von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt. Und auch nach Bekanntwerden ihrer Diagnose schien sich an ihrem Verhältnis nicht viel geändert zu haben. "Er sorgt dafür, dass sich um sie gekümmert wird, aber sie reden nicht wirklich miteinander. Es wäre gut für beide [zu kommunizieren]. Das könnte ihnen die Chance geben, sich zu versöhnen", erklärte ein Insider gegenüber In Touch.

Insbesondere Vertrauensprobleme seitens des "The Real Slim Shady"-Interpreten machten das Mutter-Sohn-Verhältnis der beiden schwierig. So wurde Eminem in der Vergangenheit von Debbie und seiner Tante wegen Verleumdung verklagt. Trotzdem schien es, als versuchten sie immer wieder, sich wieder anzunähern: Als der 52-Jährige vor circa zwei Jahren in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, drückte Debbie ihren Stolz auf X aus. "Ich liebe dich sehr. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Es war ein langer Weg. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich", schrieb sie.

Getty Images Eminem im Januar 2020

Getty Images Eminem, April 2014