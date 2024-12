"Endgültig": Emmy Russ hat sich von ihrem Freund getrennt

Alles aus und vorbei bei Emmy Russ (25) und Christian Jerez! Wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story verkündet, hat sie sich nach drei Jahren Beziehung von ihrem Partner getrennt. "Ich will es kurz und knapp machen. Ich habe mich endgültig von Christian getrennt. Es war ein Fehler, ihn bei Fame Fighting vorzustellen beziehungsweise mitzunehmen", schreibt sie. Die vergangenen drei Jahre seien voller Höhen und Tiefen gewesen und sie müsse sich nun erst mal Zeit nehmen, mit der Situation klarzukommen.

Zu den genauen Gründen für das plötzliche Liebes-Aus äußert sich die 25-Jährige nicht. Für viele dürfte die Trennung aber sehr überraschend kommen, denn Anfang November wirkten die zwei noch total happy. Als Emmy ihren Fame-Fighting-Kampf gegen Eva Benetatou (32) bestritt, wurde sie von Christian unterstützt. Bei dem Event präsentierten die zwei auch ihre Partnertattoos, die sie sich bereits kurz nachdem sie zusammenkamen stechen lassen hatten.

Emmy selbst sagte schon vor der Trennung, dass sie und Christian auch mal schwierige Zeiten durchlebten. So haben sie ihre Beziehung auch zuvor schon pausiert – beim Dreh der vergangenen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love war sie Single. "Ja, das sagen alle: Oh, du warst vergeben. Nein, war ich nicht, wir hatten eine Liebespause, aber das war kein Grund für mich, etwas mit jemand anderem zu haben. Wir brauchten eine Pause, wir mussten an uns arbeiten. Punkt", erklärte die Beauty im Interview mit Bild.

Instagram / emmyruss Emmy Russ im November 2023

Instagram / emmyruss Emmy Russ, ehemalige "Promis unter Palmen"-Kandidatin

