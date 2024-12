Immer noch Single: Cathy Hummels will keine Affäre haben

Bei Cathy Hummels (36) klappt es in der Liebe einfach nicht. Seit ihrer Trennung von Mats Hummels (35) vor drei Jahren ist die Moderatorin standhafter Single. Wie sie jetzt gegenüber Bild beim Charity-Event "Ein Herz für Kinder" verrät, findet sie einfach niemanden, der zu ihr passt. "In meinem Alter ist es einfach so, die meisten sind verheiratet oder schon vergeben. Oder viele Männer wollen eine Affäre und da mache ich nicht mit", betont sie. Um ihren Traummann zu finden, nutzt die Unternehmerin sogar Dating-Apps – bisher allerdings ohne Erfolg. "Die bringen nichts. Das ist ein Schmarrn und ich lasse das auch, weil wenn ich jemanden finde, muss ich die Aura spüren", erklärt Cathy weiter.

Das Thema Liebe scheint Cathy zu beschäftigen, obwohl sie sich oft als glücklichen Single präsentiert. Vor einigen Wochen fragte sie ein Fan auf ihrer Instagram-Seite, ob sie denn überhaupt auf Dates gehen würde. "Eigentlich schon, aber ich tue mich einfach so schwer. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein hoffnungsloser Fall, weil ich mich so schwer verliebe und dann denke ich immer: 'Ist es das wirklich wert?'", schildert sie. Außerdem hat sie sowieso viel zu tun mit ihrem Job und ihrem kleinen Sohn Ludwig. Denn durch ihren Spross müsste sie immer für einen Babysitter sorgen und viel in ihrem Leben umstellen.

Mats und Cathy waren sehr lange ein Paar. 2007 funkte es zwischen ihnen erstmals, doch erst 2015 läuteten die Hochzeitsglocken. Obwohl die Internetbekanntheit über ihren Ex hinweg zu sein scheint, ist die Ehe an sich ein anderes Thema. Denn als Ehefrau des Fußballers soll es ihr nicht gut gegangen sein. "Ich habe meinen Ex-Mann sehr geliebt früher, aber ich wurde sehr degradiert", erzählte sie bei "Krause kommt". Anscheinend sind dem Sportler ab und zu Bemerkungen herausgerutscht, die er besser nicht gesagt hätte.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

