König Charles hat William vor Fehlern in der Ehe gewarnt

Prinz William (42) hat von seinem Vater, König Charles III. (76), eine eindringliche Warnung in Bezug auf seine Ehe erhalten. Laut Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazins, soll der König zu seinem Sohn gesagt haben: "Mach nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Ich tat nur meine Pflicht, meine Pflicht, meine Pflicht. Ich habe meine Ehe vernachlässigt, und schau, was passiert ist." Diese Mahnung erfolgte, nachdem Prinzessin Kate (42), Williams Ehefrau, schwere gesundheitliche Herausforderungen zu meistern hatte.

Anfang des Jahres unterzog sich Kate einer geplanten Operation. Danach gab sie bekannt, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Ende September konnte jedoch glücklicherweise verkündet werden, dass sie mittlerweile krebsfrei ist. Während dieser schwierigen Phase legte William seine königlichen Pflichten auf Eis, um seine Frau und die gemeinsamen Kinder, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), zu unterstützen. Laut Ingrid Seward soll König Charles III. in dem Gespräch auch gesagt haben: "Schau, William, es gibt nichts Wichtigeres als deine Familie", was sich William offenbar zu Herzen nahm. Kate lobte die Unterstützung ihres Mannes und ihrer Familie, wie Fox News berichtet. Die beiden sollen auch nach 13 Jahren Ehe immer noch so verliebt sein wie Teenager.

König Charles’ Erfahrungen in der Liebe sind geprägt von Höhen und Tiefen. Seine jetzige Frau Königin Camilla (77) lernte er bereits 1970 bei einem Polospiel kennen. Dann trat er jedoch seinen achtmonatigen Marinedienst an. In dieser Zeit heiratete Camilla ihren langjährigen Freund Andrew Parker Bowles. Charles heiratete im Jahr 1981 schließlich Prinzessin Diana (✝36). Die Ehe endete nach großen öffentlichen Problemen in einer Scheidung im Jahr 1996, ein Jahr bevor Prinzessin Diana verstarb. Camilla und Andrew ließen sich bereits 1995 scheiden. Charles und Camilla heirateten schließlich im Jahr 2005. Im Jahr 2023 wurden sie zum König und zur Königin des Vereinigten Königreichs gekrönt.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Oktober 2024

