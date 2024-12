Prinz Andrew zieht sich von royalen Weihnachtsfeiern zurück

Prinz Andrew (64) steht in diesem Jahr möglicherweise vor der Entscheidung, die Weihnachtsfeierlichkeiten mit der königlichen Familie auf Schloss Sandringham auszulassen. König Charles III. (76) hatte seinen Bruder trotz ständiger Streitigkeiten eingeladen. Traditionell versammelt König Charles in der Weihnachtszeit seine Liebsten in dem historischen Anwesen in Norfolk. Doch mit der wachsenden Familie könnte es eng werden, meint die ehemalige BBC-Korrespondentin Jennie Bond im Gespräch mit Ok Magazine. Andrews Töchter, Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (36), haben mittlerweile ihre eigenen Familien, die nun ebenfalls berücksichtigt werden müssen.

Prinzessin Eugenie ist seit 2018 mit Jack Brooksbank (38) verheiratet und teilt das Glück zweier Söhne mit ihm, während Prinzessin Beatrice mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) bereits eine Tochter hat und bald weiteren Nachwuchs erwartet. Edoardo bringt aus einer vorherigen Beziehung außerdem einen achtjährigen Sohn namens Christopher Woolf mit. Mit Andrews Schwiegersöhnen und Enkeln wird es auf Sandringham langsam eng, besonders da auch die Familie von Königin Camilla (77) berücksichtigt werden muss. Bereits in den letzten Jahren verbrachten Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) Weihnachten häufig in der Nähe von Sandringham auf dem Anwesen Wood Farm, anstatt im Hauptgebäude zu residieren. Dies gab ihnen die Freiheit, ihre eigenen Feiern zu gestalten, während sie dennoch Teil der königlichen Festlichkeiten sein können.

Trotz der räumlichen Herausforderungen betont Jennie, dass König Charles III. weiterhin Wert darauf legt, die Familientraditionen aufrechtzuerhalten. "Charles ist kein nachtragender Mensch und wird immer eine Einladung an Andrew und seine Familie für große Familienanlässe aussprechen", erklärte sie. Schloss Sandringham hat einen besonderen Platz im Herzen der Königsfamilie. Seit Königin Victoria das Anwesen 1862 erwarb, dient es als Ort für festliche Zusammenkünfte. Für Königin Elizabeth II. war es über 32 Jahre lang der Ort, an dem sie Weihnachten feierte, bis die Pandemie im Jahr 2020 dies verhinderte. König Charles möchte diese Tradition fortsetzen und die besondere Atmosphäre von Sandringham für die Familie bewahren.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles im Juni 2015

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

