Ryan Reynolds enthüllt Blake Livelys Weihnachtswunderland

Bei Ryan Reynolds (48) und Blake Lively (37) hat der Zauber der Feiertage bereits Einzug gehalten. Der "Green Lantern"-Darsteller gewährte seinen Followern auf Instagram einen Blick auf das weihnachtlich geschmückte Zuhause der Familie. In seiner Story zeigte er ein niedliches Ritual: Das Anschauen des Filmklassikers "Ist das Leben nicht schön?" – begleitet von einem Schwenk über ihre festliche Dekoration. Das Highlight bildet der Weihnachtsbaum, der nicht nur durch funkelnde Kugeln glänzt, sondern auch durch persönliche Details wie eine Mini-Manhattan-Skyline und ein gehäkeltes Deadpool-Püppchen begeistert.

Auf der Aufnahme ist ihr gemütliches Loft im New Yorker Stadtteil Tribeca zu sehen, das rustikalen Charme mit moderner Eleganz verbindet. Es liegt in einem luxuriösen Gebäude, das auch prominente Nachbarn wie Jennifer Lawrence (34) und Harry Styles (30) beherbergt. In ihrem Apartment werden Ryan und Blake die Feiertage mit ihren vier Kindern James (9), Inez (8), Betty (5) und dem kleinen Olin zelebrieren. Im Podcast "Not Skinny But Not Fat" verriet Ryan kürzlich, wie die beiden die Herausforderung meistern, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. "Sie sind gerade alle unter unserem Dach. Die ganze Familie ist im Moment bei uns. Und das ist etwas Vergängliches, kein unendliches Gut", erklärte er.

Bei einer Tech-Konferenz in Boston teilte der 48-Jährige einen weiteren Einblick in seine Rolle als Vater. Bei einer Diskussionsrunde auf der HubSpot Inbound erzählte Ryan, wie ein Workshop zur Konfliktlösung sein Leben verändert habe: "Ich wusste einfach nicht, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen sollte." Früher sei er von einer "Mangelmentalität" geprägt gewesen, die ihn dazu brachte, immer gewinnen oder recht haben zu wollen, und er hätte Schwierigkeiten gehabt, sich davon zu lösen. Seine Kinder, betonte Ryan stolz, müssten mit dieser Einstellung jedoch nie kämpfen.

Instagram / vancityreynolds Blake Lively und Ryan Reynolds Weihnachtsbaum

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern

