Wilde Teenagerzeit: Nicole Richie erzählt ihren Kids alles

Nicole Richie (43), bekannt aus der Reality-TV-Sendung "The Simple Life", hat offenbart, dass sie bei ihren Kindern Harlow (16) und Sparrow (15) kein Geheimnis aus ihrer eigenen wilden Jugend macht. Die Schauspielerin erklärte im Gespräch mit Glamour, wie wichtig es ihr sei, transparent zu sein. "Ich wusste, bevor ich sie hatte, dass ich mit ihnen darüber reden muss, wer ich war", sagte sie und fügte hinzu, dass sie sich mit dieser Offenheit befreit fühle. Ihr Ziel: Ihre Kinder sollen nicht irgendwann im Internet Dinge über sie erfahren, über die sie nicht bereits persönlich gesprochen hätten.

Nicole, die in den frühen 2000ern unter anderem durch ihre wilde Freundschaft mit Paris Hilton (43) bekannt wurde, wünscht sich, dass sich diese Transparenz auszahlt. "Ich war immer sehr ehrlich zu meinen Kindern und hoffe, dass sie genauso ehrlich zu mir sind", gestand sie im Interview. Besonders mit ihrer Tochter Harlow habe sie eine sehr vertraute Basis: Die beiden teilen nicht nur ihre Gedanken miteinander, sondern auch ihre Kleiderschränke – ganz ohne Regeln. "Meine Mutter hat mir nie gesagt, dass ich nichts aus ihrem Kleiderschrank ausleihen darf, also mache ich das mit Harlow genauso", so die 43-Jährige laut Page Six.

Nachdem Nicole ihre Kinder mit Ehemann Joel Madden (45) über Jahre hinweg weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, wagte die Familie im April 2024 erstmals einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Der Anlass war die Premiere des Films "Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead" in Los Angeles, in dem Nicole als "Rose Lindsey" eine zentrale Rolle übernahm. Ob dieser kleine Ausflug ins Rampenlicht für Harlow und Sparrow eine einmalige Ausnahme war oder ob sie bald ihre eigenen Wege in die Öffentlichkeit finden werden, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

David Klein/Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Lionel Richie, seine Tochter Nicole und ihre Familie im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige