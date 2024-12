Diese Hofdame bricht die "Bauer sucht Frau"-Hofwoche ab

Bei Bauer sucht Frau muss der Reitlehrer Heiner (70) eine traurige Nachricht verkraften: Seine Hofdame Ulrike sucht das Gespräch mit dem Bayern und gesteht: "Ich merke einfach, dass sich bei mir die Gefühle nicht so entwickeln. Du bist wirklich ein ganz, ganz toller Mann, vor allem, was du alles auf dem Hof machst. Du hast, glaube ich, auch so ganz viel Gefühl für die Pferde, bist so ein kleiner Pferdeflüsterer. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du Gefühle für eine Frau hast. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber manchmal passt es einfach nicht."

Der 70-Jährige hat das nicht kommen sehen. "Also, dass die Ulrike und ich nicht so zusammenpassen, das hätte ich nicht so empfunden", gesteht er im Interview. Von seiner Hofdame möchte er noch wissen, was er falsch gemacht hat. "Ich glaube, du warst 20 Jahre alleine, warst so in deinem Trott drin, und du bist ein Pferdeflüsterer, aber kein Frauenflüsterer", erklärt die blonde Dame. Während der Tierliebhaber im Gespräch mit seiner Ulrike sehr betrübt wirkt, zeigt er sich im Anschluss wieder optimistisch: "Die richtige Frau wird noch kommen, da bin ich total überzeugt."

Am Anfang der Hofwoche hatte es zwischen den beiden noch recht harmonisch ausgesehen. "Als ich Ulrike wiedergesehen habe und sie gelächelt hat, hat mich das schon aus den Socken gehauen", freute sich der Bauer, als er die Erzieherin begrüßen durfte. Damals einte die beiden auch die Leidenschaft für die vierbeinigen Herdentiere.

