Glanz und Glamour? So lebt es sich als Realitystar wirklich

Sind Realitystars wirklich so faul, wie einige Fans zu wissen meinen? Und wie viel bekommen die beliebtesten Teilnehmer für eine Show? Die Antworten darauf lieferte Calvin Kleinen (32) im RTL-Interview bei den diesjährigen Reality Awards. "Es gibt Realitystars, die sich darauf ausruhen. Die gehen in ein Format und den Rest des Jahres chillen die. Das mache ich nicht", erklärte der Blondschopf. Neben seinen TV-Auftritten moderiert er nämlich eigene YouTube-Formate und hat noch ein weiteres Standbein: die Musik. Angefangen hat seine Karriere bei Temptation Island im Jahr 2020. Obwohl er seiner damaligen Partnerin untreu war und dieses Prinzip wiederholte, entwickelte er sich zum Publikumsliebling. "Ich habe so viel Sche*ße gebaut. Irgendwie mochten die Leute das trotzdem. Das haben wenige geschafft bisher, dieses Calvin-Prinzip, Sche*ße bauen und dann irgendwie noch wegkommen." Dass er beliebt bei den Reality-TV-Fans ist, spiegelt auch die Entwicklung seiner Gage wider. Bei seinem TV-Debüt bei "Temptation Island" belief sich diese noch auf 1.000 Euro. Mittlerweile kann er ein Honorar von 50.000 bis 100.000 Euro pro Show abrufen.

Neben Calvin ist auch Leyla Lahouar (28) derzeit eines der angesagtesten Realitysternchen Deutschlands. Die einstige Der Bachelor-Kandidatin betonte ebenfalls, dass sie sich nicht auf die faule Haut lege: Rund um die Uhr liefert sie ihren Fans Content im Netz und lässt sie hautnah an ihrem Privatleben teilhaben. "Alle denken immer, dass Realitystars faul sind. Dabei ist es gefühlt ein 24-Stunden-Job", erklärte sie. Ihr Geheimrezept für ungebremsten Erfolg: Authentizität und echte Emotionen. Letzteres liefert sie zusammen mit ihrem Reality-TV-Kollegen und mittlerweile Verlobten Mike Heiter (32) zur Genüge. Die beiden lernten sich im Dschungelcamp Anfang des Jahres kennen und lieben. Bei ihrem gemeinsamen Auftritt beim diesjährigen Promi Big Brother stellte Mike seiner Liebsten dann vor den Augen der Reality-TV-Fans die Frage aller Fragen.

Bei den Reality Awards am vergangenen Samstag bestätigte sich noch einmal mehr, wie sehr die Fans hinter Leyla und Mike stehen. Das TV-Traumpaar räumte nicht nur den Preis in der Kategorie "Lovestory des Jahres" ab: Leyla durfte sich darüber hinaus über den Preis als beliebteste Reality-TV-Lady freuen. Auch Mike räumte an dem Abend ein zweites Mal ab: Er konnte den Preis als "Beliebtester männlicher Realitystar" einheimsen.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

RTL / Fine Lohmann Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

