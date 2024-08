"Blutsauger": Rachel Lindsay wütend über Ehegattenunterhalt

Vergangenen Monat wurde vom Gericht angeordnet, dass Rachel Lindsay (39) ihrem Ex Bryan Abasolo (44) monatlich rund 12.000 Euro an Ehegattenunterhalt zukommen lassen muss. Damit scheint die einstige US-Bachelorette aber überhaupt nicht einverstanden zu sein, wie InTouch berichtet. In neuen Gerichtsunterlagen soll Bryan behaupten, sie habe ihm nach der ersten Überweisung eine beleidigende SMS geschickt, in der stand: "Temporäres Blutsauger-Geld".

Weiter gibt er an, er habe von Anfang an alles darangesetzt, mit der 39-Jährigen zusammenzuarbeiten, um den Fall friedlich zu lösen – jedoch sehe das bei ihr anders aus. "Rachel behindert den Prozess, indem sie dem Gericht falsche Geschichten über ihre 'Kooperation' erzählt", erklärt Bryan in den Unterlagen und ergänzt: "Sie setzt weiterhin auf Konfrontation, genau wie sie es getan hat, bevor ich die Scheidung einreichte."

Laut People äußerte der 44-Jährige sich bereits in den Gerichtspapieren, mit denen er die Trennung von seiner ehemaligen Partnerin Anfang Januar offiziell machte, zu ihrem ehelichen Verhalten. Er beschuldigte Rachel, ihn "jahrelang verbaler Manipulation" ausgesetzt zu haben. Und meint: "Realität ist, dass ich zu Hause und bei der Arbeit mit einer Frau festsaß, die während unserer Ehe nie in meiner Nähe sein wollte."

Getty Images Rachel Lindsay und Bryan Abasolo im Juli 2022

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay im September 2017

