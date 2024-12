Sarah-Jane Wollny dachte ernsthaft an Trennung von Tinush

Bei Temptation Island V.I.P. unterziehen sich neben drei anderen Paaren auch Sarah-Jane Wollny (26) und Tinush Nasri derzeit dem absoluten Beziehungstest. Die aktuelle Folge der Reality-TV-Show zeigt, dass dieser nicht spurlos an den beiden vorbeigeht. Vor allem die Tochter von Silvia Wollny (59) ist enttäuscht darüber, was sie von ihrem Partner zu sehen bekommt und entwickelt immer mehr Zweifel an der Beziehung. Im Interview mit Promiflash verrät sie jetzt sogar, dass sie nicht mehr sicher war, ob sie die Liebesbeziehung überhaupt aufrechterhalten kann und möchte: "Ich habe schon mehrmals überlegt, ob ich mir das alles noch geben soll oder nicht. Er war einfach wie ein anderer Mensch."

Tinush hingegen hat offenbar nicht an der Beziehung zu dem Die Wollnys-Star gezweifelt, wie er im Interview mit Promiflash verrät: "Ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht einmal daran gedacht, die Beziehung zu beenden." Dass seine Partnerin aufgrund seines Verhaltens gelitten hat und ihre Liebe infrage gestellt hat, bedauert er zutiefst: "Für mich ist es sehr schlimm, mit anzusehen, wie sehr Sarah-Jane dort aufgrund meines Verhaltens gelitten hat."

Doch was war überhaupt vorgefallen? Bei einem der Einzellagerfeuer der Show wurde Sarah-Jane mit erschütterndem Videomaterial von Tinush konfrontiert. Zu sehen war, wie er mit Verführerin Lisa flirtet und ihr eindeutig zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Diese Szenen haben bei der 26-Jährigen große Zweifel an der Beziehung ausgelöst: "Wenn du Interesse an einer Person hast, die du ein paar Tage kennst und sie gegen deine fast vierjährige feste Partnerin austauschen willst, dann zieh einen Schlussstrich und lerne sie draußen kennen, aber erspare mir doch diesen Herzschmerz."

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, September 2024

RTL / Kimberly Schäfer Sarah-Jane Wollny und Tinush, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

