Für Gabrielle Union (48) wurde es wohl Zeit für eine Veränderung! Im Leben der Schauspielerin geht es eigentlich immer ziemlich rund. Seit über zwei Jahren ist die Darstellerin inzwischen Mutter, ihr Mann Dwyane Wade (39) bringt zudem drei Kids aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Zeit für sich selbst bleibt da kaum. Die TV-Bekanntheit hat sie sich dennoch genommen – und in ein Beautyprogramm inlusive neuem Look investiert. Von der gewohnt langen Mähne ist nun keine Spur mehr. Stattdessen trägt Gabrielle jetzt eine schicke Kurzhaarfrisur!

Via Instagram präsentierte die 48-Jährige ihre raspelkurzen Haare und erklärte ihre Motivation dahinter. "In Filmen werden immer Frauen gezeigt, die ihre Haare abschneiden, wenn sie alles verloren haben. Aber ich wollte wissen wie es ist, etwas zu verändern, wenn alles perfekt läuft", schrieb Gabrielle. Diese Entscheidung schien sie keineswegs zu bereuen. "Ich liebe es! Auch wenn es irgendwie fremd und noch ungewohnt ist", freute sie sich in ihrem Post.

Ihre Follower und Kollegen sind von diesem neuen Style ebenso angetan wie Gabrielle selbst. Unter anderem brachte Sängerin Ashanti (40) ihre Bewunderung mit einer Reihe von Emojis zum Ausdruck. Victoria's Secret-Model Leomie Anderson geriet auch ins Schwärmen und kommentierte: "So hübsch, Gab!"

Anzeige

Getty Images Gabrielle Union, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / gabunion Gabrielle Union im Juli 2021

Anzeige

Instagram / gabunion Gabrielle Union im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de