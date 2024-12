Warum Tom Cruise Henry Cavill Stunt für "Fallout" verbot

Henry Cavill (41) hat zugegeben, dass Tom Cruise (62) ihn davon abgehalten habe, einen gefährlichen Stunt für "Mission: Impossible – Fallout" zu machen. Während der Dreharbeiten zum neuesten Film der beliebten Action-Reihe sprang Tom tatsächlich aus einem C-17-Militärflugzeug, doch Henry durfte nicht mitmachen. "Ich wollte unbedingt selbst springen", erklärte der Schauspieler im Interview mit USA Today. Tom bestand jedoch darauf, dass Henry aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben sollte. In dieser Szene, in der Henry als muskulöser CIA-Agent August Walker zu sehen ist, musste sein Stuntdouble ran und Seite an Seite mit dem gewohnt wagemutigen Tom springen.

Henry erzählte weiter, dass er Tom förmlich angebettelt habe: "Ich trage doch einen Fallschirm und habe etwas Windkanal-Training hinter mir, kann ich nicht einfach springen?" Doch Tom hätte ihm erklärt, dass dieser Stunt spezielle Vorbereitung erfordere. Henry habe sich schließlich eingestanden: "Die Vorstellung, der Typ zu sein, der Tom Cruise umbringt ... nach all den Jahren dieses Franchise? Da habe ich gesagt: 'Okay, Mr. Cruise, ich setze diesen aus.'" Die physischen Anforderungen am Set seien dennoch enorm gewesen. Zusammengezählt habe er für "Fallout" wochenlang in einem eisigen Open-Air-Hubschrauber über neuseeländischen Gletschern gesessen. "Man geht humpelnd, angeschlagen und geprellt ins Bett", erinnerte er sich an diese turbulente Zeit.

Außerdem sprach Henry, der die Hauptrolle im "Highlander"-Reboot übernehmen wird, im Gespräch mit USA Today über den sogenannten "#SchnurrbartGate". Das beschreibt den Zwiespalt, in dem er sich ständig befunden habe, als er für "Mission: Impossible – Fallout" einen Schnurrbart tragen musste, aber gleichzeitig für Nachdrehs von "Justice League" gebraucht worden sei, in dem Superman keinen Bart hat. Die Studios hätten darüber gestritten, ob er sich rasieren solle oder nicht. Letztendlich hätte sein Bart digital entfernt werden müssen, was zusätzliche Kosten verursacht habe.

Abseits der Dreharbeiten pflegen Henry und Tom eine respektvolle Beziehung. Henry bewundert Toms Engagement und seine Bereitschaft, echte Stunts selbst durchzuführen. "Tom ist jemand, der alles für den Film gibt", sagte Henry einmal. Privat legt Henry großen Wert auf Fitness und Gesundheit. Er trainiert regelmäßig mit Gewichtheben, Cardio und Jiu-Jitsu, um seine Superman-Form zu halten. "Ich möchte einfach ohne Bedenken mein Shirt am Strand ausziehen können, ohne dass die Boulevardpresse mich als 'dicken Superman' bezeichnet", scherzte er.

Backgrid Tom Cruise am Set von "Mission Impossible 7"

Getty Images Henry Cavill bei einer Premiere von "The Witcher"

Henry Cavill als Superman in "Man of Steel"