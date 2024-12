30. Schwangerschaftswoche: Hat Fiona Erdmann Beschwerden?

Fiona Erdmann (36) erwartet aktuell ihr drittes Kind und befindet sich im dritten Trimester. Im Promiflash-Interview verrät die GNTM-Bekanntheit, wie ihre Schwangerschaft bisher verläuft. "Mir geht es aktuell sehr gut, also ich bin auch echt happy. Toi, toi, toi, dass die Schwangerschaft so entspannt und gut lief, ich habe davon ehrlich gesagt fast gar nicht so richtig viel mitgekriegt, weil wir so viel zu tun hatten", freut sich die Dubai-Auswanderin und verrät, dass sie bisher nur kleine Wehwehchen hat: "Ich merke jetzt halt nur, dass der Körper arbeitet, dass ich ein bisschen schneller kaputt und müde bin. Ich meine, jetzt bin ich ja auch schon in der 30. Woche."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Promiflash verrät Fiona, dass sie sogar noch richtig aktiv während der Schwangerschaft ist: "Ab nächster Woche fange ich jetzt wieder mit Sport an." Lediglich aufgrund einer Bronchitis habe sie für einige Zeit pausiert. "Aber sonst war ich halt auch die ganze Schwangerschaft einfach superaktiv und das tat mir auch echt sehr gut", erklärt sie.

Diese Woche ließ Fiona die Bombe platzen und teilte ihren Fans mit, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen wird. "Wir werden noch einen Jungen bekommen – und meine Intuition hat mich nicht getäuscht", schrieb die 36-Jährige zu einem Instagram-Video, das die Gender-Reveal-Party zeigt. Gemeinsam mit ihrem Partner Mohamad El Kurdi hat die Influencerin bereits Sohnemann Leo Luan und Töchterchen Neyla May.

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Mo mit den gemeinsamen Kindern im August 2023

Anzeige Anzeige