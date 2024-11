Hollywood adé: Angelina Jolie plant einen radikalen Schritt

Angelina Jolie (49) plant offenbar, sich aus Hollywood zurückzuziehen und Los Angeles den Rücken zu kehren. Eine Quelle berichtete gegenüber OK Magazine, dass die Schauspielerin ihre Flucht aus der glamourösen Stadt plant, sobald ihre Kinder – Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) und die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) – erwachsen sind. Ein Insider verriet der Presse: "Sie war am glücklichsten, als sie und die Kinder reisten und an verschiedenen Orten lebten."

Laut dem Blatt äußerte sich Angelina in einem Interview offen über ihren Wunsch, die USA zu verlassen. Eine Quelle sagte dazu: "Sie möchte, dass die Kinder ihren Leidenschaften folgen und überall hingehen können, wo sie möchten." Interessanterweise wurden alle Kinder der Schauspielerin außerhalb der USA geboren, auch ihre leiblichen. Der Insider fügte hinzu: "Sie ist eine sehr zurückgezogene Person, aber sie hat Freunde in Europa, also wird es für sie einfacher sein, herumzureisen."

Ihre Abkehr von Hollywood, so wird gemunkelt, hängt auch mit Angelinas schwieriger Scheidung von Brad Pitt (60) zusammen. Die 49-Jährige erklärte im Interview: "Wenn man eine große Familie hat, will man ihr Privatsphäre, Frieden und Sicherheit bieten." In den USA scheint ihr dies unmöglich. 2024 hielten Angelina berufliche Verpflichtungen in den USA – darunter ihr neuer Film "Maria", der im Oscar-Rennen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige