Aus diesen Gründen liebt Joe Jonas seine Wahlheimat Miami

Joe Jonas (35) hat kürzlich enthüllt, warum er sich vor sieben Jahren für einen Umzug nach Miami entschieden hat. Bei dem Event "The Wellness Oasis" während der Art Basel in Miami Beach erzählte der Sänger, dass er sich in die Stadt verliebt hat. Entgegen gängiger Klischees über Miami als Partyhochburg lobte Joe die entspannende Atmosphäre der Stadt. "Natürlich gibt es Clubs, aber man kann auch am Strand relaxen und den Sonnenuntergang genießen", verriet der Hollywood-Star.

Neben der ruhigen Lebensweise in Miami erwähnte der "What This Could Be"-Interpret auch, dass die Stadt seine musikalischen Vorlieben, etwa für kubanischen Jazz, beeinflusst hat. Trotz dieser Einflüsse achtet Joe darauf, wie er seine persönliche und berufliche Seite miteinander in Einklang bringt. Er beschrieb den Prozess des Songschreibens als "ein delikates Spiel", bei dem es darum geht, wie viel man von sich selbst preisgibt.

Abseits seiner Liebe zu Miami gibt es noch weitere Neuigkeiten aus dem Leben des Jonas Brothers-Stars: Der "Cake by the Ocean"-Sänger arbeitet an einem neuen Album. Sein Streben, Musik zu schaffen, die viele Menschen anspricht, zeigt Joes Hingabe an seine Karriere. In seiner bisherigen Laufbahn hat er sich durch seine Musik stets sehr verletzlich gezeigt und viel Herzblut in seine Auftritte gesteckt. Als Bandmitglied weiß er, wie wichtig es ist, verbunden zu bleiben, sowohl durch die Musik als auch durch die ruhigen Momente des Lebens – wie jene, die er in Miami findet.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Instagram / joejonas Joe Jonas in Montenegro, Juni 2024

