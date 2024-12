Drew Barrymore rührt Ariana Grande mit "Wicked"-Überraschung

Ariana Grande (31) erhielt kürzlich eine Überraschung, die sie zu Tränen rührte. Während eines Auftritts in "The Drew Barrymore Show" präsentierte ihr Drew Barrymore (49) den originalen Zauberstab der guten Hexe Glinda aus dem Filmklassiker "Der Zauberer von Oz" von 1939. Ariana, die in der kommenden Verfilmung des Musicals "Wicked" die Rolle der Glinda spielt, konnte ihre Emotionen kaum verbergen. Drew ergänzte noch, dass sich der Stab allerdings in Privatbesitz befinde und nur eine Leihgabe sei.

"Ich habe etwas extrem Aufregendes und Besonderes für dich", kündigte Drew zuvor an und überraschte Ariana mit dem legendären Requisit. "Bring den originalen Glinda-Zauberstab heraus, bitte!", sagte sie, woraufhin Ariana ungläubig fragte: "Meinst du das ernst?" Als sie den sternenbesetzten Zauberstab sah, war Ariana sichtlich gerührt. Sie stand sogar auf und sagte, laut People, scherzhaft: "Danke, Leute, es war schön. Tschüss!" Der Zauberstab wurde einst von der Schauspielerin Billie Burke in der Rolle der Glinda benutzt.

Arianas Verbindung zu Glinda reicht bis in ihre Kindheit zurück, als sie mit ihrer Mutter das Broadway-Musical Wicked besuchte und sich in das Stück verliebte. Die Sängerin hat seitdem eine enge Beziehung zu Kristin Chenoweth (56), der Originaldarstellerin von Glinda am Broadway. Dass Ariana in der Verfilmung von "Wicked" nun ausgerechnet diese darstellt, spiegelt nicht nur ihre langjährige Liebe zur Figur wider, sondern auch ihre Entwicklung als Schauspielerin und Sängerin. Die Überraschung auf Drew Barrymores Couch war für Ariana somit nicht nur eine Hommage an ihre beruflichen Leistungen, sondern auch an ihre persönliche Geschichte und das Erbe, das sie durch ihre Rolle fortführt. Auch andere Stars hätten die Rolle übrigens gerne bekommen, aber Ariana setzte sich durch.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

ActionPress Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked" im November 2024

