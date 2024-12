Darius Jackson wusste das Geburtsdatum seines Sohnes nicht

Darius Jackson, der Ex-Freund von Keke Palmer (31), hat kürzlich zugegeben, dass er das Geburtsdatum ihres gemeinsamen Sohnes Leodis nicht wusste. Als er den Jungen im September zu einem Arzttermin brachte, musste er Keke anrufen, um das Datum seiner Geburt zu erfahren. Auch die Nanny half ihm dabei, weitere Fragen des Arztes zu beantworten. Dies teilte er in einem inzwischen gelöschten Beitrag in seiner Instagram-Story mit und schrieb dazu: "Aber wir haben es geschafft, und das ist alles, was zählt!"

Der Beitrag sorgte im Internet für Aufsehen und viele Follower kritisierten Darius dafür, dass er das Geburtsdatum seines eigenen Kindes nicht kannte. Einige bemerkten, dass dies besonders peinlich sei, da er zuvor um das Sorgerecht für Leodis gekämpft hatte. Andere wiesen auf die Doppelmoral hin, dass Väter oft weniger Kritik für solche Verfehlungen erhalten als Mütter. Kurz nachdem er den Beitrag veröffentlicht hatte, löschte Darius ihn wieder – doch zu diesem Zeitpunkt hatten bereits viele die Story gesehen und geteilt.

Trotz dieser Kontroversen gibt es auch positive Entwicklungen im Leben von Darius: Vor Kurzem schloss er seine Ausbildung bei der Armee ab. Seine Ex Keke, ihr gemeinsamer Sohn Leodis und Kekes Eltern waren bei seiner Abschlussfeier anwesend. Auf Fotos und Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, wirkte die Familie vereint und glücklich. In ihrem neuen Buch "Master of Me" schrieb Keke über ihren Weg, nach einer unglücklichen und ungesunden Beziehung Frieden zu finden und sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Elternschaft zu konzentrieren. Es scheint, als hätten beide gelernt, ihre Differenzen beiseitezulegen und zum Wohl ihres Sohnes zusammenzuarbeiten.

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson

