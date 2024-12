Diese Highlights erscheinen vor Weihnachten auf Netflix

Netflix bietet den Zuschauern ständig neue Inhalte. In der Vorweihnachtszeit erscheinen nun besonders viele Blockbuster auf dem Streaminganbieter. Für alle Fans der besinnlichen Jahreszeit starten im Dezember "Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers", "Disaster Holiday" und "A Nonsense Christmas", das Weihnachtsspecial von Sabrina Carpenter (25). Harry Potter gehört für viele Fans auch zu den Feiertagen dazu. Ab dem 13. Dezember werden alle Teile der Filme mit Daniel Radcliffe (35) auf Netflix verfügbar sein. Mit "Transformers – Aufstieg der Bestien" und dem Mystery-Thriller "Carry-On" sollte außerdem für Spannung und Action gesorgt sein.

Auch einige der beliebtesten Netflixserien kehren im Dezember zurück. Fans von Squid Game müssen sich allerdings noch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag gedulden – erst dann erscheint die koreanische Show. Bis dahin sollte Zeit sein, um Staffel neun von Queer Eye, Staffel sechs von "Virgin River" und die Neuerscheinung "Black Doves" durchzuschauen. In der Spionageserie spielt Keira Knightley (39) eine Undercover-Agentin, die in die Londoner Unterwelt abtaucht.

Brandneu bei Netflix ist auch das Special von Jamie Foxx (56). "What Had Happened Was..." sorgt schon wenige Tage nach seiner Premiere für Schlagzeilen, denn der Schauspieler offenbart darin, dass er einen Schlaganfall hatte. "[Der Arzt] überbrachte meiner Schwester die schrecklichen Neuigkeiten über ihren großen Bruder. Er sagte: 'Er hat eine Gehirnblutung. Das führte zum Schlaganfall'", berichtet der US-Amerikaner darin. Während seiner Genesung hat der Hollywoodstar seinen Sinn für Humor zum Glück nicht verloren. Er habe sich immer vor Augen geführt: "Wenn ich lustig bleiben kann, werde ich überleben."

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

Netflix / Parrish Lewis Jamie Foxx in "What Had Happened Was..."

