Diese Promis hatten einen Gastauftritt im "Wilsberg"-Krimi

Seit 1995 begeistert die deutsche Kriminalfilm-Reihe "Wilsberg" die Zuschauer des ZDF. Im Mittelpunkt der Serie steht Georg Wilsberg – dargestellt von Leonard Lansink –, ein Antiquar und ehemaliger Anwalt aus Münster, der aufgrund finanzieller Engpässe als Privatdetektiv ermittelt. Unterstützt wird Georg von Steuerprüfer Ekkehardt "Ekki" Talkötter, gespielt von Oliver Korittke (56), und der Juristin Tessa Tilker, dargestellt von Patricia Meeden. Doch auch so mancher Promi hat sich im Laufe der Jahre in die beliebte Krimiserie verirrt.

So hat Moderator Tobias Schlegl in der dritten Folge eine kleine Rolle als Arbeitskraft auf einem Bauernhof. Kult-Entertainer Harald Schmidt (67) ist in der sechsten Folge als sarkastischer Notar und ehemaliger Studienfreund von Georg zu sehen. Bela B., Schlagzeuger und Sänger der deutschen Punkrock-Band Die Ärzte, wirkt in der 14. Folge mit. Als Knöllchen schreibenden Streifenpolizisten sieht man Michael Kessler (57) in der 24. Folge. Hugo Egon Balder (74) und Tina Ruland (58) haben in der 31. Folge eine Rolle als Ehemann einer Callboy-Kundin bzw. als Ekkis Revisorin im Finanzamt. Collien Ulmen-Fernandes (43) ist in der 43. Folge als Putzfrau mit EDV-Kenntnissen zu sehen. Einen weiteren Auftritt hat sie in der 44. Folge, ebenfalls als Putzfrau, diesmal in einem Hotel. Der TV-Star Oliver Welke (58) spielt in der 69. Folge sich selbst – den Moderator der satirischen ZDF-Sendung "heute-show".

Der feste Platz der "Wilsberg"-Krimis in der deutschen TV-Landschaft ist unbestritten: Durchschnittlich fünfeinhalb bis sechs Millionen Zuschauer verfolgen die Erstausstrahlung einer neuen Folge. Leonard, in seiner Rolle als ulkiger Privatdetektiv, hat sich einen festen Platz im Herzen vieler Zuschauer gesichert. Interessanterweise basiert der humpelnde Gang seiner Figur, der ihr zusätzlichen Charme verleiht, auf einem realen Reitunfall des Schauspielers.

