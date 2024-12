Diese TV-Show machte Schauspielerin Patricia Meeden berühmt

Nach dem Abgang von Ina Paule Klink (44) aus der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" hat sich Sängerin und Musicaldarstellerin Patricia Meeden einen festen Platz im Team erspielt. Seit 2021 verkörpert sie die Rechtsanwältin Tessa Tilker – eine Hauptrolle in der Serie. Doch nur wenige wissen, dass Patricia bereits seit ihrer Kindheit davon träumte, die großen Bühnen zu erobern, und diesen Traum mit beeindruckendem Engagement verwirklicht hat. Ihren Durchbruch im Fernsehen hatte sie 2011, als sie an der Castingshow The Voice of Germany teilnahm.

Die künstlerische Reise von Patricia begann früh: Von 1996 bis 2004 besuchte sie die Staatliche Ballettschule Berlin und schloss ihre Ausbildung als staatlich geprüfte Bühnentänzerin ab. Im Alter von 18 Jahren erhielt sie ihre erste Rolle im Musical "Cats", was der Startschuss für eine erfolgreiche Karriere auf der Musicalbühne war. Es folgten bedeutende Engagements in Produktionen wie "Bodyguard", "Sister Act" und "Pretty Woman". Nachdem sie in der ProSieben-Show "The Voice of Germany" bereits in der Duellphase ausschied, folgten TV-Rollen in bekannten Serien wie "SOKO Leipzig", "Letzte Spur Berlin" und "Die Rosenheim Cops".

Über das Privatleben der talentierten Schauspielerin und Sängerin ist hingegen nur wenig bekannt. Auf ihrem Instagram-Account gewährt Patricia ihren rund 19.700 Followern lediglich Einblicke in ihren beruflichen Alltag. Informationen zu ihrem Beziehungsstatus oder dazu, ob sie Kinder hat, sind bisher nicht öffentlich bekannt.

© Thomas Kost Leonard Lansink und Patricia Meeden, Schauspieler

Instagram / patriciameeden Patricia Meeden in der Serie "Charité"

