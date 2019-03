Gibt es ein Wiedersehen mit "Drake & Josh"? Von 2004 bis 2007 lief die Comedyserie mit Drake Bell (32) und Josh Peck (32) in den Hauptrollen im Fernsehen – und das mit großem Erfolg: Die Serie wurde zweimal bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards in der Kategorie "Beste TV-Show“ ausgezeichnet. Können sich die Fans der beiden Fernsehbrüder Hoffnung auf ein Revival der Serie machen? Denn Drake verriet nun, dass er und Josh gerade an einem neuen Projekt arbeiten!

Bei den iHeartRadio Music Awards am Donnerstag plauderte der 32-Jährige gegenüber People aus: "Wir arbeiten gerade an etwas", und fügte hinzu, dass er sehr aufgeregt sei: "Ich glaube, wir haben eine großartige Idee." Bei "Drake & Josh" kämpften sich die Teenies durch das Highschool-Leben. Über das neue Projekt meinte der US-Amerikaner jedoch, dass es viel kreativer und cooler sei, als sich nur auf dieses Thema zu beschränken.

Ob die neue Serie die Geschichte von Drake und Josh etwa weitererzählt und die beiden als erwachsende Männer zeigt? Genaueres wollte der Sänger zwar nicht verraten, über seinen Co-Star konnte er jedoch nur schwärmen: "Wir kennen uns schon so lange, und das gibt es in dieser Branche wirklich nur einmal im Leben, dass man mit jemandem zusammenarbeitet und es funktioniert so hervorragend."

