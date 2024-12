Lachen unmöglich: Meghan Trainors Beauty-Eingriff missglückt

Die Sängerin Meghan Trainor (30) hat in ihrem Podcast "Workin' On It" offenbart, dass ein kosmetischer Eingriff unerwartete Folgen für sie hatte. Nach einer sogenannten "Lip Flip"-Behandlung kann sie nicht mehr schmerzfrei lächeln und warnt nun andere Frauen vor solchen Eingriffen. "Ich habe es vermasselt. Ich kann nicht mehr lächeln. Mein Gesicht tut weh", erklärte Meghan in der jüngsten Folge ihres Podcasts. Die Prozedur, bei der Botox in die Oberlippe injiziert wird, um ein volleres Aussehen zu erzielen, führte bei ihr zu unerwünschten Ergebnissen.

Im Gespräch mit ihrem Bruder Ryan erzählte Meghan, dass sie zuvor nur gelegentlich Botox in ihrer Stirn verwendet habe. Diesmal jedoch habe sie sich überreden lassen, die "Lip Flip"-Behandlung auszuprobieren, um ihren Lippen mehr Fülle zu verleihen. "Jemand hat mich wegen meiner kleinen Lippen überzeugt, dass ein 'Lip Flip' schön wäre", berichtete sie. Leider hat der Eingriff dazu geführt, dass sie nun Schwierigkeiten beim Lächeln hat. "Überall, wo ich hingehe, kann ich nicht lächeln. Mein Gesicht tut weh", sagte Meghan weiter. Trotz dieser Erfahrung plant sie, sich einer Brustvergrößerung zu unterziehen. "Ich habe das schon mein ganzes Leben lang gewollt", gestand sie und erklärte, dass sie sich nach den Veränderungen durch ihre beiden Schwangerschaften wieder wohler in ihrem Körper fühlen möchte.

Meghan und ihr Ehemann Daryl Sabara (32), bekannt aus den "Spy Kids"-Filmen, sind seit 2018 verheiratet und haben zwei Söhne: Riley, der im Februar 2021 geboren wurde, und Barry, der im Juli 2023 zur Welt kam. Die Mutterschaft hat Meghans Leben stark geprägt, und sie teilt ihre Erfahrungen als zweifache Mutter offen mit ihren Fans. Neben ihrer erfolgreichen Musikkarriere nutzt Meghan ihren Podcast, um über persönliche Themen und Herausforderungen zu sprechen. Mit ihrem Hit "All About That Bass" setzte sie ein Zeichen für Körperpositivität und Selbstakzeptanz. Ihre aktuelle Offenheit über kosmetische Eingriffe zeigt, dass sie weiterhin bemüht ist, authentisch zu bleiben und anderen Frauen Mut macht, offen über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen.

Getty Images Meghan Trainor, Musikerin

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Premiere von "Star Wars: The Rise of Skywalker"

