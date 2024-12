"Kriege Panik": Twenty4tim muss wegen Atemnot in Notaufnahme

Twenty4tim (24) meldet sich mit besorgniserregenden Nachrichten bei seinen Fans im Netz: Der Influencer musste am Montagabend die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen. Der Grund dafür war seine schwere Atemnot, die von Stunde zu Stunde schlimmer wurde. "Ich fahre jetzt ins Krankenhaus beziehungsweise in die Lungenklinik. Es wird immer schlimmer", berichtet Tim auf Instagram und fügt hinzu: "Mir bleibt so langsam die Luft weg."

Seine Fans nimmt Tim trotz seines gesundheitlichen Zustands auf Social Media mit. In der Notaufnahme wurden ihm Blut abgenommen und diverse Tests durchgeführt. Vor wenigen Stunden konnte der 24-Jährige vorerst Entwarnung geben: "Meine Lunge wird jetzt geröntgt. Ich warte gerade auf die Ergebnisse. Corona ist es nicht. [...] Es ist keine Lungenentzündung und auch beim Abhören sind keine Unstimmigkeiten erkennbar." Nicht nur Tim kann aufatmen, auch seine Fans können sich beruhigen. In der Kommentarspalte eines Update-Videos sammelten sich bereits etliche Genesungswünsche.

Tim ist seit Jahren Vollzeit-Influencer und steht beinahe rund um die Uhr für seine Fans bereit. In einem RTL-Interview verriet er kürzlich, wie viele Stunden er am Tag auf Social Media arbeitet. Storys zu produzieren, mit Fans zu schreiben und Kommentare zu lesen kostet Tim gut und gerne mal 18 Stunden am Tag. "Ich hatte Tage, an denen ich 100 Videos am Tag gemacht habe", berichtete er gegenüber dem Sender. Vielleicht finden die Fans des Netz-Stars gerade deshalb, dass Tim einen Schritt zurücktreten und sich auf seine Genesung konzentrieren sollte.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2024

Getty Images Twenty4tim, Influencer

