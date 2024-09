Bestätigt: "Emily in Paris" bekommt eine weitere Staffel

Fans von Emily in Paris aufgepasst: Netflix hat offiziell bestätigt, dass die beliebte Serie für eine fünfte Staffel verlängert wird! Eine kleine Vorschau auf Instagram zeigt Emily-Darstellerin Lily Collins (35) auf einer Dachterrasse in Rom, wie sie bei einem Espresso verschmitzt in die Kamera lächelt: "Es gibt keinen Ort wie Rom", sagt sie und zwinkert in die Kamera. Bereits in der vierten Season war Rom einer der Schauplätze – die Fans können sich also auf weitere Folgen aus der italienischen Stadt freuen! Genaue Details gibt der Streamingriese allerdings noch nicht preis. Wann genau die fünfte Staffel Premiere feiern wird, ist also noch unklar.

Showrunner und Schöpfer Darren Star (63) gibt im Interview mit Netflix an, dass Rom eine größere Rolle im Leben von Emily spielen werde, jedoch Paris weiterhin ein zentraler Schauplatz bleibe. In der vierten Staffel öffnete Emily ein neues Büro in Rom und begann eine Romanze mit Marcello, gespielt von Eugenio Franceschini (32). Wie die Hauptdarstellerin Lily ebenfalls im Gespräch mit dem Streaminganbieter verrät, werde Marcello eine bedeutende Veränderung in Emilys Leben bringen und ihr helfen, eine bessere Balance zwischen Arbeit und Leben zu finden. "Wir wollen, dass Emily ohne Bedingungen lächeln kann und über ihren Urlaub hinaus wächst. Und [Marcello] kommt da zum perfekten Zeitpunkt", schildert die 35-Jährige.

Was wohl viele freuen dürfte: Der Showrunner betont, dass es keine festen Pläne für ein Ende der Serie gibt, obwohl Netflix häufig Shows nach drei bis fünf Staffeln beendet. "Es ist schwer, den Schlussstrich unter eine Serie zu ziehen – sie sagen dir oft selbst, wann es Zeit ist, zu enden", sagte Star gegenüber TheWrap. Mit einem Cast, der neben Lily auch Stars wie Philippine Leroy-Beaulieu (61), Ashley Park (33) und Lucas Bravo (36) umfasst, erwarten die Fans gespannt, welche Abenteuer Emily in Paris und Rom in der nächsten Staffel erleben wird.

Giulia Parmigiani/Netflix Eugenio Franceschini als Marcello und Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris"

