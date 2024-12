So schick promotet Paris Hilton neues "Simple Life"-Special

Am Montagabend präsentierte sich Paris Hilton (43) in einem atemberaubenden schwarzen Maxikleid in New York City, wie Fotos von Daily Mail zeigen. Die Reality-TV-Ikone und DJane zeigte sich vor begeisterten Fans, bevor sie in einem luxuriösen Shuttle-Van die NBC-Studios verließ. Zuvor hatte Paris ein Interview bei "Late Night with Seth Meyers" gegeben, um ihr neues Jubiläums-Special für ihre kultige Reality-Serie "The Simple Life" zu promoten. Sie winkte den Fans zu und strahlte in ihrem funkelnden, figurbetonten Kleid – selbst für die gewohnt glamouröse Blondine ein besonders glanzvoller Auftritt im Blitzlichtgewitter.

Zuvor hatte Paris sich mit Nicole Richie (43) für einen gemeinsamen Auftritt in der "Today Show" mit Hoda Kotb wiedervereint. Die beiden ehemaligen Co-Stars sprachen darüber, was sie dazu bewogen hat, zu ihrer alten Serie zurückzukehren. Nicole erklärte: "Wir haben über das Telefon darüber gesprochen und entschieden, dass es nach 20 Jahren an der Zeit ist, eine Reunion zu feiern." Paris ergänzte, dass sie und Nicole es lieben, neue Erfahrungen zu sammeln – wie für das Jubiläumsspecial in der Opernwelt. So versuchen die beiden im neuen Special "Paris & Nicole: The Encore", eine Oper zu produzieren – inspiriert von ihrem eigenen Lied "Sanasa", das sie im Alter von sieben Jahren geschrieben haben.

Paris und Nicole verbindet eine langjährige Freundschaft, die sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt hat. Als Kinder des Luxus und der Prominenz wuchsen sie gemeinsam im Rampenlicht auf und wurden durch "The Simple Life" in den frühen 2000ern mit großem Medienecho weltweit bekannt. Abseits der Kameras hat Paris sich als erfolgreiche DJane und Unternehmerin etabliert. Privat hat sie ihr Glück gefunden und genießt das Familienleben mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihren Stil und Glamour, sondern auch für ihr Engagement in verschiedenen Wohltätigkeitsprojekten.

Getty Images Paris Hilton und Nicole Richie, 2004

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

