Zieht Kim Virginia für ihren Nikola zurück nach Deutschland?

Vor wenigen Tagen ließ Kim Virginia Hartung (29) die Bombe platzen: Die Reality-TV-Darstellerin datet aktuell Nikola Glumac (28). Allerdings wanderte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin erst dieses Jahr nach Dubai aus. Ein Follower will daher von ihr wissen, woher sie den Mut für eine Fernbeziehung nehme. "Ich werde definitiv weiterhin in Dubai bleiben. Wie wir die Entfernung händeln sollen, werden wir die Tage besprechen…", stellt Kim in ihrer Instagram-Story klar und ergänzt: "In Kürze muss ich ja dann nämlich wieder nach Dubai zurück. Einfach ist so was natürlich nicht."

Die Are You The One?-Bekanntheit betont zudem: "Nikola und ich sind noch nicht zusammen." Diese Aussage lässt die Fans vermutlich stirnrunzelnd zurück: Schließlich veröffentlichten Kim und Nikola seit der Bekanntgabe ihrer Romanze gleich zwei Clips, auf denen sie ungeniert ihre Zuneigung zueinander zeigen. Am Dienstagnachmittag postete die 29-Jährige ein Video, das Einblick in das gemeinsame Leben der beiden Influencer gewährt.

Einer gefällt die Liebelei von Kim und Nikola gar nicht: Gloria Glumac (32), die Ex-Frau des Tattooliebhabers. Schließlich hatte sie sich bei Stress mit ihrem Ex regelmäßig an der Schulter von Kim ausgeweint. Im Gespräch mit Promiflash betont die Sommerhaus-Kandidatin, dass ihre Freundschaft mit Kim nun Geschichte sei: "Wenn so ein Move von einer normal guten Freundin kommt, ist ein Freundschaftscomeback für mich einfach ausgeschlossen."

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / nikola_glumac Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

