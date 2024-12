Aaron Taylor-Johnson glänzt bei "Kraven The Hunter"-Premiere

In New York City fand am Dienstag die Premiere des neuen Action-Blockbusters "Kraven The Hunter" statt. Ein besonderer Hingucker war dabei Hauptdarsteller Aaron Taylor-Johnson (34). Der Schauspieler überzeugte nicht nur im dunkelroten Samtsakko, sondern auch mit besonderer Begleitung. An seiner Seite war nämlich nicht nur seine Frau Sam, sondern auch seine beiden Stieftöchter Jessie und Angelica. Es ist ein seltener Auftritt der Familie, aber die vier schienen den Moment sichtlich zu genießen. Neben Sam, die ein rotes Paillettenkleid trug, glänzten vor allem die beiden Mädels: Angelica entschied sich für einen coolen Hosenanzug, während ihre Schwester in einem eleganten, glänzenden Kleid mit Wasserfallausschnitt erschien.

Angelica und Jessie stammen aus Sams erster Ehe mit Jay Jopling. Mit dem britischen Kunsthändler war die Regisseurin von 1997 bis 2008 verheiratet. 2012 gab sie dann Aaron das Jawort. Zusammen durften die beiden noch einmal zwei Töchter auf der Welt begrüßen. Töchterchen Wylda wurde 2010, noch vor der Hochzeit ihrer Eltern, geboren. 2012 kam dann ihre Schwester Romy zur Welt, nur ein paar Monate vor der Trauung. Ihre beiden jüngeren Kinder halten Sam und Aaron aber strikt aus der Öffentlichkeit. Es gibt keine offiziellen Bilder der Mädchen und sie zeigen sie auch nicht im Netz. Lediglich Paparazzi konnten die Familie hin und wieder ablichten.

Für Aaron scheint es also nicht nur privat bestens zu laufen – aktuell geht auch seine Karriere steil nach oben. Mit seiner Rolle in "Kraven The Hunter" spielt der Brite zum ersten Mal eine Rolle aus dem Marvel-Universum. Kraven ist eigentlich einer der Schurken aus den Spider-Man-Comics. Der Film erzählt nun seine eigene Geschichte. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine MCU-Produktion von Disney, die in der Vergangenheit vor allem die Avengers-Comics aufgriffen. Hinter dem Streifen steht die Produktionsfirma Sony, die für die ersten Spider-Man-Verfilmungen mit Tobey Maguire (49) und später Andrew Garfield (41) verantwortlich ist. "Kraven The Hunter" soll so der fünfte Teil von Sonys Spider-Man-Universe sein.

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson mit Sams Töchtern Angelica und Jessie, Dezember 2024

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron und Sam Taylor-Johnson im September 2024

