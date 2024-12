Hailee Steinfeld und Josh Allen strahlen nach Verlobung

Hailee Steinfeld (28) und ihr Verlobter Josh Allen (28) bringen Familienfeeling ins Stadion! Gemeinsam mit Hailees Bruder Griffin Steinfeld feuerten sie die Buffalo Bills beim Spiel gegen die Los Angeles Rams an. Griffin teilte ein Video des Trios aus dem SoFi Stadium, das zeigt, wie gut sich der Quarterback bereits in die Familie der Schauspielerin eingefügt hat. "Gute Vibes, egal was kommt", schrieb der 30-Jährige auf Instagram zu dem Clip. Die "True Grit"-Darstellerin entschied sich für einen lässigen Look mit rotem Shirt und Bills-Cap, während Griffin mit einem blauen Bills-Pullover Teamgeist bewies.

Erst wenige Tage zuvor hatte Josh seiner Hailee einen unvergesslichen Antrag gemacht. Inmitten einer traumhaften Kulisse aus Rosen und Kerzen stellte ihr der Footballstar in Malibu die Frage aller Fragen – und Hailee sagte Ja! Den romantischen Moment teilte die "Bumblebee"-Bekanntheit via Instagram mit ihren Fans. Neben dem Datum des Antrags fügte sie zwei Unendlichkeitszeichen hinzu und setzte damit ein schlichtes, aber bedeutungsvolles Statement. Das Foto zeigt das frisch verlobte Paar überglücklich bei einer innigen Umarmung.

In Hailees Newsletter "Beau Society" sprach Josh offen über den Moment, als er seiner großen Liebe die Frage aller Fragen stellte. Besonders schwierig habe er es gefunden, das Geheimnis bis zum entscheidenden Augenblick zu wahren. "Am Morgen des Antrags fragte sie aus Spaß, wann wir endlich heiraten würden, ohne zu wissen, dass alles schon geplant war. Ich war sehr nervös. Das Schwierigste war, dass andere in ihrem Umfeld das Geheimnis für sich behalten mussten", erinnerte sich Josh.

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Getty Images Josh Allen, NFL-Spieler

