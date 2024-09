Größter Fan: So begeistert feuert Hailee Steinfeld Josh an

Hailee Steinfeld (27) ist Feuer und Flamme für ihren Schatz Josh Allen (28) – und das zeigte die Sängerin kürzlich bei einem Spiel des Buffalo-Bills-Quarterbacks. Am Montag, den 23. September, trat Josh mit seinem Team gegen die Jacksonville Jaguars an. Auf einem Foto, das auf dem offiziellen X-Account des Major League Footballs veröffentlicht wurde, ist die Pitch Perfect-Darstellerin mit einigen Fans von Joshs Team zu sehen. "Die Freundin des Bills-Quarterback Josh Allen, Schauspielerin Hailee Steinfeld, war am Montagabend dabei, um ihn anzufeuern", heißt es unter dem Post.

Zwar wurde Hailee laut Us Weekly während des Spiels nicht im Fernsehen gezeigt, dennoch habe sie ihren Freund voller Elan unterstützt. "Berichten zufolge hält sich Steinfeld gerne zurück, um während des Spiels nicht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken", hieß es. Wie sehr sich die 27-Jährige offenbar gefreut hat, bei der Sportveranstaltung dabei zu sein und ihren Josh anzufeuern, lässt auch ihr herzliches Lachen vermuten.

Ihr Liebesglück mit dem NFL-Star machte Hailee im Juli auf Instagram publik. Nachdem lange spekuliert wurde, ob die beiden ein Paar seien, bestätigte die Musikerin die Gerüchte mit einem niedlichen Schnappschuss: Darauf kuscheln die beiden ganz romantischen in Paris. Im Hintergrund ist der beleuchtete Eiffelturm zu sehen. Ihre Fans freuten sich über die süßen Neuigkeiten. Ein Social-Media-Nutzer schrieb beispielsweise: "Danke, dass du Hailee glücklich machst!"

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

