Jay-Zs unehelicher Sohn verrät neue Details über tote Mutter

Jay-Z (55) steht erneut im Fokus der Medien. Inmitten des Vergewaltigungsskandals enthüllt nun auch der uneheliche Sohn des Rappers brisante Details über damalige Ereignisse. Rymir Satterthwaite, das angebliche Kind des Musikers, verrät gegenüber Daily Mail: "Meine verstorbene Mutter Wanda war gerade einmal 16 Jahre alt, als sie mit mir schwanger wurde, und ich habe jahrelang nach Klarheit über meine Identität gesucht. Hier geht es nicht um Gier oder Spektakel – es geht darum, die Wahrheit aufzudecken und sicherzustellen, dass alle Parteien zur Verantwortung gezogen werden."

Rymir, der bisher erfolglos versucht hat, seine mutmaßliche Verwandtschaft mit Jay-Z gerichtlich feststellen zu lassen, zeigt sich tief betroffen von den ausweichenden Reaktionen des 55-Jährigen. Er berichtet dem Newsportal, dass ihn seitens seines angeblichen Erzeugers niemals auch nur eine Nachricht zur Klärung der Vaterschaft erreicht habe. "Mr. Carter hat nie einen Brief an mich geschrieben, um diese Ansprüche entweder abzustreiten oder anzuerkennen", ärgert er sich. Obwohl das Gericht in Pennsylvania den Fall 2010 aufgrund zu vieler juristischer Hürden und Rymir Volljährigkeit abgelehnt hatte, bleibt der mutmaßliche Sohn entschlossen, Klarheit und Gerechtigkeit zu suchen.

Die Spannungen zwischen Rymir und Jay-Z bestehen mittlerweile seit über einem Jahrzehnt. Rymirs Mutter Wanda hatte in den 1990er-Jahren behauptet, eine Beziehung mit dem damals 22-jährigen Musiker gehabt zu haben. Die erste rechtliche Auseinandersetzung um die Vaterschaft hatte allerdings erst 2010 begonnen, kurz nach Jay-Zs Hochzeit mit Beyoncé (43). Wanda verstarb schließlich 2019, hielt die Ereignisse der besagten Nacht mit dem Rapper allerdings schriftlich fest. Diese Zeilen liegen Daily Mail vor: "Ich habe Shawn Corey Carter im Herbst 1992 kennengelernt. Shawn und ich hatten geschützten Sex, aber das Verhütungsmittel ging kaputt."

Instagram / rymir_is_here Rymir Satterthwaite im Mai 2023

Instagram / rymir_is_here Rymir Satterthwaite, 2022

