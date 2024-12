Mega-Deal: Brad Pitt und Angelina Jolie bald wieder vereint?

Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (49) könnten bald wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Das bekannteste Ex-Paar Hollywoods, das sich 2016 nach einer siebenjährigen Ehe getrennt hatte, hat ein verlockendes Angebot erhalten: 60 Millionen Dollar (umgerechnet 56.925.996 Euro), um zusammen in einem neuen Film mitzuwirken. Dieses Projekt, ein Drama aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, spielt im legendären Hotel Martinez in Cannes, Frankreich. Brad soll die Rolle des Hotelbesitzers Emmanuel Martinez übernehmen, während Angelina dessen verführerische Muse Emma Digard spielen soll.

Für ihre Teilnahme an dem Projekt würden Brad bis zu 37,5 Millionen Dollar (umgerechnet 35.578.747 Euro) und Angelina fast 22 Millionen Dollar (umgerechnet 20.872.865 Euro) winken, was deutlich über ihren üblichen Gagen liegt. "Wir sind bereit, ihnen 50 Prozent mehr als ihre normale Rate zu zahlen", sagte Produzent Danny Rossner gegenüber The Post. Er ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit der beiden ein Erfolgsgarant wäre: "Brangelina erzeugt mehr Aufsehen und Kassenattraktivität als jedes andere Paar." Zudem verriet er: "Es gibt eine Liebesszene. Sie ist leidenschaftlich, aber nicht anstößig. Martinez war ein Mann, der sich unterdrückt fühlte, und als er endlich losließ, war es intensiv."

Nach ihrer Trennung im Jahr 2016 verlief die Beziehung zwischen Brad und Angelina, die ursprünglich gar keine Schauspielerin werden wollte, alles andere als harmonisch. Die beiden lieferten sich einen erbitterten Scheidungskrieg, der bis heute andauert und in dem es vor allem um das Sorgerecht für ihre sechs Kinder geht: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne. Während Brad inzwischen mit der Schmuckdesignerin Ines de Ramon (31) glücklich sein soll, konzentriert sich Angelina auf ihre Kinder und ihre humanitäre Arbeit. Ob die beiden für das Filmprojekt tatsächlich wieder zusammenkommen und ihre Differenzen beilegen, bleibt abzuwarten. "Das ist nicht nur ein Film – es ist eine Brücke. Eine Chance, etwas Unvergessliches zu schaffen", betonte Produzent Danny Rossner hoffnungsvoll.

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie, Juni 2007

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Januar 2007

