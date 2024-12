Nach Missbrauchsvorwurf: Ex-Freundin von Jay-Z äußert sich

Gegen Jay-Z (55) wurden in den vergangenen Tagen schlimme Vergewaltigungsvorwürfe erhoben. Im Zuge dieser Entwicklungen äußerte sich jetzt auch Carmen Bryan, die ehemalige Freundin des Rappers, zu Wort. Die Musikerin, die fünf Jahre mit Jay-Z zusammen war, bezog sich in ihrer Instagram-Story auf die aktuellen Ereignisse, indem sie Zeilen aus Jay-Z' Lied "Monster" hervorhob. "Töte einen Block, ich töte die Avenues. Ich vergewaltige und plündere dein Dorf, Frauen und Kinder", lautet unter anderem eine Zeile des Songs. Zudem kritisierte sie offensichtlich die vermeintliche Parteinahme vieler Fans zugunsten des Künstlers: "Diese Tage verteidigen Menschen nicht das, was richtig ist, sondern diejenigen, die sie mögen!"

Die Anschuldigungen gegen den 55-Jährigen sind heftig: Nach den MTV Video Music Awards im Jahr 2000 soll er eine damals 13-Jährige missbraucht haben. Die Anschuldigungen wurden im Rahmen einer Zivilklage gegen seinen Kumpel P. Diddy (55) umrissen und beziehen nun auch den 55-jährigen Musiker mit ein. Jay-Z, der seit 2008 mit der Sängerin Beyoncé (43) verheiratet ist, hat die Vorwürfe in einer Stellungnahme auf X vehement zurückgewiesen und betont, dass nicht nur sein Ruf, sondern auch seine Familie unter den Anschuldigungen leiden würde.

Carmen und Jay-Z waren von 1995 bis 2000 ein Paar. Im Alter von 26 Jahren wurde die Sängerin schwanger von dem Unternehmer, erlitt jedoch eine Fehlgeburt. "Ich glaube, ich war im dritten Monat, es war das erste Trimester. Es war nichts Verrücktes, es war nicht geplant. Es war nicht wie 'Oh, wir werden dieses Baby bekommen", verriet Carmen im Jahr 2017 im Gespräch mit Vlad Tv. Sie habe Jay-Z erst nach der Fehlgeburt von der Schwangerschaft erzählt.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmenbryan Carmen Bryan, 2023

Anzeige Anzeige

Evan Agostini / Getty Images Jay-Z und P. Diddy in New York

Anzeige Anzeige