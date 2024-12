Nach Temptation-Bildern: Germain möchte "Scheiße machen"

Jessi und Germain stellen bei Temptation Island V.I.P. ihre Liebe auf eine harte Probe –mit unerwarteten und schmerzhaften Konsequenzen. In Folge elf wird der Realitystar beim Einzellagerfeuer mit Aufnahmen konfrontiert, die ihn tief treffen. Germain sucht Ablenkung und Trost bei den Verführerinnen – all das scheint ihm vor allem Verführerin Maxi bieten zu können. Nachdem die zwei ausgelassen miteinander tanzen und den Moment zu genießen scheinen, erklärt er: "Ich will ein bisschen Scheiße machen." "Heute gibt es keine Grenzen", fügt er wenige Augenblicke später hinzu. In einem Vieraugengespräch denkt er anschließend sogar laut darüber nach, wie es zwischen ihm und Maxi weitergehen könnte, sollte er "Temptation Island V.I.P." als Single verlassen. Aber die Gedanken an seine Beziehung und wie es aktuell zu laufen scheint, lassen ihn nicht los. Nachdem Germain klar wird, wie sehr ihn die Situation belastet und unter Druck setzt, fließen einige Tränen. Weil Maxi anscheinend genau das ist, was er in dem Moment braucht, kuschelt er sich an sie und verfällt ihrer Behutsamkeit.

Doch was genau hat Germain überhaupt zu Gesicht bekommen, das ihn derart an seiner Beziehung und seiner Partnerin zweifeln lässt? In den gezeigten Aufnahmen spricht Jessi darüber, dass ihr Germain unter anderem zu unselbstständig sei und sie sich von ihm vor allem mehr finanzielle Unabhängigkeit wünschen würde. Zunächst denkt Germain, sie wolle Rache an ihm üben, da ihr die Bilder, die er vorher lieferte, nicht gefallen haben könnten. Doch je mehr er sieht, desto tiefer sitzt der Schmerz. Das Blatt wendet sich und der ehemalige Are You The One?-Kandidat stellt das mit Jessi infrage. "Wer so schlecht über mich redet... Weiß ich nicht, ob die Person mich überhaupt noch verdient", erklärt der Berliner entsetzt. Eine gemeinsame Zukunft kann er sich mit seiner Partnerin zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vorstellen. Anschließend redet er von der Beziehung schon in der Vergangenheitsform." Ich will einfach wissen, wieso sie sowas sagt und was sie sich dabei gedacht hat. Ich stelle gerade alles infrage, komplett", schließt Germain ab.

Auch Jessi bekam zuletzt einige Aufnahmen von ihrem Partner gezeigt, die sie ziemlich schockierten. So bekam sie einen Eindruck davon, wie wohl er sich in der Villa der Männer zu fühlen scheint, wie gut er sich mit den Verführerinnen versteht und vor allem, wie gut es ihm angeblich ohne seine Liebste an der Seite gehe. Ein Augenblick setzte der Influencerin aber besonders zu. "Ich vermisse schon ein bisschen mein Single-Leben", erklärte Germain. "Das, wovor ich am meisten Angst hatte, ist eingetreten", gab Jessi daraufhin mit Tränen in den Augen ehrlich zu. Doch die Hoffnung war noch nicht gestorben. Abschließend erklärte sie: "Ich hoffe, dass er trotz der ganzen Partys und Verführungen merkt, dass er mich will und dass dieses Single-Leben nicht schön ist und er lieber die Beziehung will."

