Schlimme Atemprobleme: Twenty4tim sucht Lungenfacharzt auf

Auch nach seinem Krankenhausbesuch am Montagabend leidet Twenty4tim (24) weiterhin unter Atembeschwerden. Nun hofft er, von einem Spezialisten bald eine klare Antwort auf die Ursache seiner Probleme zu bekommen. In seiner Instagram-Story teilte der Influencer seinen aktuellen Gesundheitszustand mit seinen Fans. Er berichtete, dass er immer wieder Schleim abhusten müsse, was ihm die Luft nehme. Auch regelmäßiges Inhalieren habe die Beschwerden nicht lindern können – der Reality-TV-Star habe immer wieder mit heftigen Hustenanfällen zu kämpfen gehabt. Deshalb plane er nun, einen Lungenfacharzt aufzusuchen. "Hoffe so sehr, dass mir morgen geholfen werden kann", schrieb Tim verzweifelt in seiner Story.

Bisher hatte der 24-Jährige versucht, sich mit Hausmitteln zu helfen. So postete er unter anderem ein Video, in dem er Ingwer, Kochsalz und Manuka-Honig einkaufte, um seine Atemnot zu lindern. Diese Mittel halfen zwar ein wenig, der hartnäckige Husten allerdings blieb. "Ich kann das wirklich nicht mehr. Ersticke beim Husten fast", klagte er auf Social Media. Auch die Experten, die er konsultierte, nehmen die Situation ernst. "Symptome geschildert und ich soll schnellstmöglich in die Praxis", erklärte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer.

Der Krankenhausbesuch am Montag hatte bereits einige Antworten geliefert, jedoch noch keine endgültige Diagnose. Einige Erkrankungen wurden bereits ausgeschlossen, was Tim ein wenig Hoffnung gibt. "Meine Lunge wird jetzt geröntgt. Ich warte gerade auf die Ergebnisse. Corona ist es nicht. [...] Es ist keine Lungenentzündung und auch beim Abhören sind keine Unstimmigkeiten erkennbar", so der Influencer. Trotz dieser Entwarnung möchte Tim wissen, was genau ihm beim Atmen solche Probleme bereitet. Bleibt nur zu hoffen, dass der Lungenfacharzt ihm weiterhelfen kann.

Twenty4tim im Dezember 2024

Twenty4tim im November 2024

