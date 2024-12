So denkt Ralf Schumacher heute über sein Coming-out-Foto

Ralf Schumacher (49) machte vor wenigen Monaten seine Beziehung zu Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich und überraschte so viele seiner Fans. Seine Homosexualität hatte der ehemalige Rennfahrer bis zu diesem Zeitpunkt geheim gehalten. Zu Gast bei "Menschen, Bilder, Emotionen" spricht er nun über seine Entscheidung, das Bild von sich und seinem Partner in den sozialen Medien zu veröffentlichen und gesteht, dies "sehr spontan" getan zu haben. Nicht einmal sein Liebster habe davon gewusst. "Es war an der Zeit, das klar und deutlich zu sagen", erklärt der Formel-1-Kommentator und fügt hinzu: "Eigentlich muss man sowas nicht teilen, aber es war mir wichtig, auch ihm gegenüber."

Der 49-Jährige habe zum Zeitpunkt seines Coming-outs nichts Negatives erwartet – hätte aber auch kein Problem mit öffentlicher Kritik gehabt. Er habe es getan, weil er den richtigen Partner an der Seite hat und das Geschlecht deshalb auch egal sei. "Für mich war einfach entscheidend, dass [meine Beziehung zu Étienne] klar ist. Sonst kann man sich ja gar nicht normal bewegen", stellt Ralf klar. Seinem Liebsten ging es da ein wenig anders: Der Franzose habe zunächst etwas Angst gehabt, doch die vielen positiven Kommentare halfen ihm über die Sorgen hinweg. "Das war eine gute Entscheidung, es war gut für ihn und für seine Seele", betont Étienne und ergänzt: "Es machte uns stärker."

Die Neuigkeiten über seine Beziehung teilte der Bruder von Formel-1-Star Michael Schumacher (55) im Juli dieses Jahres auf Instagram. Dafür teilte er einen Schnappschuss, der ihn und den 35-Jährigen aufs Meer blickend zeigte. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb Ralf darunter. Während er weitere Details für sich behielt, plauderte Freundin Carmen Geiss (59) in den Kommentaren noch ein paar Einzelheiten aus – nämlich den Namen seines Partners und wie lange die beiden schon zusammen sind. "Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen. [...] Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben, denn auch Étienne liebe ich abgrundtief", schwärmte die TV-Bekanntheit.

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

