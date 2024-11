Ralf Schumacher äußert sich zu Verlobungsplänen mit Étienne

Wollen Ralf Schumacher (49) und Étienne Bousquet-Cassagne bald den nächsten Schritt wagen? Der ehemalige Rennfahrer und sein Partner sind total happy und das zeigen die zwei mittlerweile auch gerne und oft im Netz und auf Events. RTL hat bei Ralf nachgehakt, ob er Pläne für eine romantische Verlobung an Weihnachten hat. Erst zögert er, antwortet dann aber mit einem breiten Lächeln: "Es ist noch nichts geplant." Scheint so, als ob er die Idee gar nicht schlecht findet.

Die Weihnachtsfeiertage verbringt der 49-Jährige mit seinen Liebsten, inklusive Étienne und seinem Sohn David (23). "Man sitzt schön zusammen, spielt irgendwelche Spiele, isst was Schönes, macht sich einfach einen netten Tag", erzählt Ralf. Früher, als sein Sohnemann noch klein war, habe das Fest noch einen anderen Charakter gehabt: "Aber die leuchtenden Kinderaugen, die darauf warten, was sie für Geschenke kriegen, das war etwas anders." Seine Ex-Frau und Mutter des 23-Jährigen, Cora (47), wird wohl nicht dabei sein – Ralf, sie und David sind seit Langem im Clinch.

Im Sommer dieses Jahres machte Ralf die Beziehung mit dem Franzosen offiziell – zusammen sind sie aber schon seit rund zwei Jahren. Im Podcast "Die Geissens" verriet er, dass er sich gut vorstellen könnte, seinen Liebsten zu heiraten. "Ehrlicherweise habe ich gedacht, ich hätte das Thema hinter mir. [...] Aber in diesem Fall wäre es denkbar", erklärte er. Wenn sie sich verloben würden, wolle er es aber auf jeden Fall mit seinen Fans teilen. Sollte es an Weihnachten also tatsächlich einen Antrag geben, werden die beiden sicherlich davon berichten.

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, September 2024

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne im September 2024

